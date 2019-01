Cristiano Ronaldo se declara culpado por fraude fiscal na Espanha

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante português Cristiano Ronaldo, 33, da Juventus, se declarou culpado de fraude fiscal perante o Tribunal Provincial de Madri, nesta terça (22). A admissão de culpa faz parte de um acordo dos advogados do jogador com o Ministério Público espanhol. Dessa forma, ele não terá de cumprir a sentença de 23 meses de prisão.

O ex-jogador do Real Madrid era acusado de não ter pago 5,7 milhões de euros (cerca de R$ 24 milhões) à Fazenda espanhola entre 2011 e 2014, quando atuava pelo time espanhol. Como punição ele terá de pagar 18,8 milhões de euros (R$ 80,5 milhões) entre juros e multa.

Cristiano Ronaldo compareceu ao tribunal acompanhado por sua namorada, Georgina Rodriguez. Com um semblante tranquilo, ele passou por um corredor formado por repórteres e fotógrafos e entrou pela porta da frente. Antes, ele havia pedido para chegar de carro ao tribunal para evitar a imprensa, mas teve seu pedido negado. O julgamento durou apenas alguns minutos.

O jogador ainda enfrenta uma acusação de estupro nos Estados Unidos. A americana Kathryn Mayorga, 34, afirmou à revista alemã Der Spiegel que ele a teria violentado em um hotel de Las Vegas, em junho de 2009. No início do ano, autoridades americanas emitiram mandado para que fossem recolhidas amostras de DNA do atacante.