Criticada por fãs, asa móvel será ainda mais forte com novas regras da F-1

Folhapress

LONDRES, REINO UNIDO (UOL/FOLHAPRESS) - Há anos, o chefe da parte técnica da Fórmula 1, Ross Brawn, se diz contrário a asa traseira móvel e garante que quer se livrar do dispositivo. No entanto, o chamado DRS não só vai permanecer nos carros nesta temporada, como se tornará de 25 e 30% mais poderoso.

Usado desde a temporada de 2011, o dispositivo nunca foi popular entre os fãs, por ser considerado uma forma artificial de criar emoção nas corridas. O DRS serve para aumentar a velocidade do carro por meio da mudança do ângulo de uma das lâminas da asa, diminuindo a resistência ao ar.

Ele só pode ser ativado pelo piloto que está a menos de 1s do rival quando eles passam por pontos determinados na pista. A ativação da asa causa uma diferença de velocidades entre os carros e, assim, facilita a ultrapassagem. É uma versão mecânica de boost, que é algo utilizado em várias categorias com nomes diferentes —push-to-pass na Indy, e attack mode na F-E, por exemplo.

Ainda que Brawn queira se livrar do dispositivo, a F-1 está tentando aumentar as chances de ultrapassagens com mudanças nos carros nesta temporada, então a vontade do chefe terá de esperar pelo menos até 2021, quando um novo conjunto de regras será adotado.

Neste ano, o DRS vai se tornar mais poderoso por conta das novas dimensões das asas, algo pensado para diminuir a dependência aerodinâmica e permitir que um carro siga o outro mais de perto.

Ter um DRS mais efetivo, contudo, não quer dizer que as ultrapassagens ficarão fáceis demais e o trabalho da FIA é entender qual o tamanho exato de cada zona de ativação da asa para permitir que os pilotos cheguem na freada dividindo a curva —e não que a ultrapassagem aconteça facilmente em plena reta.

"A grande vantagem é que teremos zonas de DRS mais eficazes em retas curtas", explicou o diretor de provas, Charlie Whiting. "Estudamos o quão efetivo o DRS é em cada circuito e sempre tentamos ajustar as zonas para que elas funcionem se um carro está a 0s4 do outro. E o problema hoje é que é muito difícil ficar a 0s4 do rival."

É para diminuir essa dificuldade citada por Whiting que as asas sofrerão mudanças. A dianteira vai aumentar em 200mm na largura, 20mm na altura e estará 25mm mais à frente, além de ser mais simplificada.

Já a asa traseira, que tem o DRS, será 50mm mais larga, ganhará 20mm em profundidade e estará também 20mm mais para trás para que o ar sujo seja puxado para cima e não para a frente do carro que vem atrás.

"Em uma reta, se o carro está a 20 metros do outro já temos uma turbulência significativa atualmente", aponta Nikolas Tombazis, chefe de monopostos da FIA. "E com 40 metros começa a diminuir. Isso significa que, se um carro de 2018 consegue seguir o outro a 1s de distância, então ele vai conseguir render bem a 0s8 ano que vem. Então, efetivamente, ele vai perder a performance da mesma maneira que hoje, mas apenas quando estiver um pouco mais próximo."

Apesar da força extra ganha pelo DRS na temporada 2019, Brawn e os fãs tem motivos para não lamentar tanto este fato.

Essas mudanças para aumentar as ultrapassagens devem ser o primeiro passo para deixar a F-1 menos dependente da aerodinâmica para que, no futuro, seja possível fazer a vontade de Brawn e dos fãs ao acabar com o DRS.