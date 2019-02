Crítico de Bolsonaro, Santa Cruz é eleito presidente nacional da OAB

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em cerimônia realizada na noite desta quinta-feira (31) o advogado Felipe Santa Cruz, 46, foi eleito o novo presidente nacional da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Conselheiro federal e ex-presidente da OAB-RJ, onde ficou por dois mandatos seguidos, Santa Cruz irá substituir Cláudio Lamachia e comandará a entidade até 2022.

Pernambucano criado no Rio Grande do Sul, o advogado se formou na PUC-RJ (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e tem mestrado em Direito e Sociologia pela UFF (Universidade Federal Fluminense).

Santa Cruz tem histórico de desavenças com o presidente Jair Bolsonaro. Clique aqui para saber mais.