CRM-PR lamenta a morte de Wirmond Luiz Rocha D'Angelis

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Conselho Regional de Medicina do Paraná registrou com pesar o falecimento do médico psiquiatra Wirmond Luiz Rocha D’Angelis, ocorrido na madrugada da quarta-feira (9) no Hospital Vita, em Curitiba. Natural de Arapongas (Norte do PR), ele completaria 57 anos em julho. Wirmond D’Angelis formou-se em Medicina pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Campus de Curitiba, em janeiro de 1986. Tinha título de especialista em Psiquiatria, tendo atuado como diretor geral do Centro Psiquiátrico Metropolitano. Era atual diretor da Clínica Psiquiátrica Wirmond D”Angelis, nas Mercês, em Curitiba.

A missa de sétimo dia do falecimento de D'Angelis acontece nesta terça (15). "A família de Wirmond Luiz Rocha D'Angelis, por seus irmãos Wagner, Waldir e Wilmar D’Angelis, agradecendo as manifestações de pesar recebidas, convida para a missa de 7º Dia que será celebrada na terça-feira, dia 15 de janeiro de 2019, às 19h30 horas, na Igreja Bom Pastor, na Vista Alegre", escreveu a família.

Médico psiquiatra, homeopata, ex-diretor do Centro Psiquiátrico Metropolitano, D'Angelis foi uma das lideranças no Paraná do movimento antimanicomial e humanização do modelo de tratamento da saúde mental, e diretor-proprietário de uma das grandes clínicas psiquiátricas de Curitiba.