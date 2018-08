Crossroads recebe a 18ª edição do Thunderstruck Food Park

Redação Bem Paraná com assessoria

Para os pais que gostam de rock, o estilo mais democrático do planeta, um dos redutos mais tradicionais do gênero da cidade, o Crossroads (Av. Iguaçu, 2.310) realiza no domingo, dia 12 de agosto, a 18ª edição do “Thunderstruck Food Park”, que tem como tema “Folk N' Rock”. Felipe Zoio, Lenhadores da Antártida e Válvula Vapor estão escalados para embalar o público com muito folk, rock e suas vertentes. O evento, com entrada gratuita, vai funcionar das 15h às 00horas, no estacionamento da casa.



Para dar um clima especial, toda a decoração será no estilo folk. É uma ótima sugestão para os pais mais descolados, pois o evento oferece uma ampla variedade de opções gastronômicas sobre quatro rodas. Estarão por lá O Aviador, com seus suculentos hambúrgueres, a Master of Wraps, com seus nobres sanduíches enrolados, a Kurto Kalacs, que participa pela primeira vez do evento com seus típicos doces europeus. Para completar, terá a estação de pizza do Crossroads e, claro, o público poderá apreciar diversas opções de chope artesanal da Bastards Brewery.



O time de atrações se completa com Felipe Zoio, que traz suas versões de músicas favoritas com o melhor do folk, rock e blues; já a Lenhadores da Antártida aposta no indie rock com tonalidades de folk e vai apresentar releituras sofisticadas de bandas como Mumford and Sons, Of Monsters and Men e Mutantes. Para celebrar o rock nacional, a banda curitibana Válvula Vapor traz um show com músicas de grandes nomes do rock nacional que fizeram história na década de 80 e 90, tais como Barão Vermelho, Cazuza, Legião Urbana, Plebe Rude, Ira!, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, entre outros ícones que marcaram época.

Sucesso desde a estreia, o Thunderstruck Food Park reúne amigos, famílias e pets em uma programação gastronômica e musical, com presença de food trucks diversos e bandas com o melhor do rock e suas vertentes.

SERVIÇO:

“Thunderstruck edição Folk N´ Rock”

Bandas: Felipe Zoio, Lenhadores da Antártida e Válvula Vapor

Local: Crossroads (Av. Iguaçu, 2310 – Água Verde)

Quando: 12 de agosto de 2018 (Domingo)

Horário: das 15h às 00h

Entrada gratuita

Informações: 41 32433711/ www.crossroads.com.br

Censura: Livre