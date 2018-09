Cruzamentos e bares viram alvos na Semana de Trânsito

Da Redação Bem Paraná

A Boca Maldita será palco de atividades de mobilização na Semana Nacional do Trânsito, de quarta-feira (19) até o domingo (23). Estandes educativos e simulação de situações de alcoolemia, organizados pelo Grupo Trânsito Seguro, pretendem chamar a atenção da grande quantidade de pessoas que diariamente passa pela região central da cidade. Cruzamentos com um alto volume de pedestres e identificados como pontos mais sensíveis, nos quais ocorrem acidentes com frequência, receberão ações de sensibilização. Já no período da noite, a atividade educativa será em bares, com abordagem de conscientização aos frequentadores.

A abertura oficial da Semana Nacional do Trânsito será na Polícia Rodoviária Federal (PRF), às 14 horas de hoje, na sede do órgão, no Prado Velho. A programação da Semana Nacional do Trânsito em Curitiba inclui, ainda, a visita de cerca de 130 alunos de unidades de ensino municipais à Escola Pública de Trânsito (EPTran), no Fazendinha. No espaço, as crianças conhecem o Circuito Intermodal Educativo, com representação das principais estruturas de trânsito da cidade como ruas, calçadas, lombadas, travessia elevada, faixa de ciclismo compartilhada, semáforos e sinalizações, com orientações dos agentes sobre os comportamentos seguros no trânsito.

Sem excesso

Desde segunda-feira (17), a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), por meio da sua plataforma Sem Excesso, marca presença na Semana Nacional do Trânsito. Depois de Maringá e Londrina, a capital paranaense recebe o Espaço Sem Excesso com toda sua criatividade, para falar sobre consumo consciente de bebidas alcoólicas, de forma divertida e engajadora, numa parceria com o Detran-PR e a Prefeitura de Curitiba.

O Espaço Sem Excesso está na Boca Maldita desde ontem com uma atividade em realidade virtual, que simula o stand up paddle e ajuda a exercitar a mente e o corpo. O principal objetivo é falar da importância da vida em equilíbrio, além de orientações e ações educativas para uma vida #SemExcesso. Durante a experiência virtual, os participantes são impactados com as principais premissas da plataforma, entre elas o não consumo de bebidas antes de dirigir e no trânsito.

BPTran realiza blitze educativas em dez pontos de Curitiba

A partir de hoje acontecem as atividades educativas da Semana Nacional do Trânsito com o tema “Nós Somos o Trânsito”. A abertura oficial será às 14 horas na sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no bairro Prado Velho, em Curitiba. O Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) e o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) promovem ações conjuntas com outros órgãos de trânsito sobre dicas de segurança e orientações para evitar acidentes e mortes nas vias urbanas e rodoviárias.

Hoje o BPTran fará a Blitz Educativa em 10 pontos de Curitiba. Além da atuação dos policiais militares que farão orientações, voluntários de entidades e grupos voltados à educação no trânsito também darão apoio no trabalho.

As atividades seguem até o dia 25 com abordagens educativas e distribuição de material informativo aos usuários. Nas rodovias estaduais, o BPRv também fará operações de fiscalização com a entrega de folders e orientações aos motoristas nos 58 postos distribuídos em mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais.

Segundo Observatório, 90% dos acidentes são causados por falha humana

Começa hoje, a Semana Nacional do Trânsito, de conscientização para os acidentes e mortes nas ruas. Neste ano, o tema da campanha do Conselho Nacional do Trânsito (Contran), é “Nós somos o trânsito”, chamando a responsabilidade de todos no ambiente de tráfego viário. A Semana Nacional do Trânsito acontece de 18 a 25 de setembro.

Segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV), cerca de 90% dos acidentes são causados por falhas humanas – que podem envolver desde a desatenção dos condutores até o desrespeito às leis de trânsito. Excesso de velocidade, embriaguez e uso de celular ao volante são as três principais causas de fatalidades.

Um dado levantado em julho deste ano mostra que os acidentes de trânsito estão em alta em Curitiba. Entre janeiro e julho deste ano foram registradas 5.052 ocorrências na Capital, número 3,72% superior ao verificado no mesmo período de 2017. Isso significa que em 2018 a cidade tem registrado, em média, 23,9 acidentes por dia, praticamente uma ocorrência a cada hora.

De amanhã até sábado haverá exposição de materiais e entrega de panfletos educativos na Boca Maldita, na Rua XV de Novembro. Além de participação de órgãos estaduais e municipais de trânsito, a PM estará com um estande no local com equipamentos utilizados pelas equipes policiais e prestará orientações e dicas de segurança.

A atividade será aberta ao público das 10 às 15 horas (de segunda à sexta) e das 9 às 13 horas (sábado).