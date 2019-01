Cruzeiro anuncia contratação de Marquinhos Gabriel até o fim de 2021

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro confirmou a contratação do meia Marquinhos Gabriel. O jogador pertencia ao Corinthians e tinha se desligado do Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos. O atleta também era desejado pelo Fluminense, Athletico-PR e pelo Grêmio, mas o clube mineiro chegou forte na negociação e levou o jogador.

Marquinhos Gabriel chegou a Belo Horizonte nesta sexta-feira e realizou exames médicos antes de firmar o vínculo com o Cruzeiro.

"Mais um guerreiro pronto para as batalhas! Cruzeiro acerta a contratação de Marquinhos Gabriel", escreveu o clube por meio de seu perfil no Twitter.

Quando Marquinhos Gabriel rescindiu seu contrato com o Al-Nasr, o Cruzeiro tinha conversas com o Corinthians para emprestar o zagueiro Manoel, já apresentado na equipe. Depois disso, as partes passaram a inserir o nome do meia nas conversas. Marcos Casseb, agente do jogador, viajou para os Emirados Árabes Unidos e representou o Cruzeiro na negociação.

O contrato de Marquinhos Gabriel com o Corinthians iria até julho de 2020, mas o jogador não faz parte dos planos da diretoria. Apesar da mudança em definitivo para o Cruzeiro, o clube paulista ficará com 28% dos direitos econômicos, enquanto o Al-Nasr pega 12% e o Cruzeiro fica com 60%.

Na Toca da Raposa, a contratação do meia passou pelo crivo do técnico Mano Menezes. As características do atleta vão ao encontro com o interesse da diretoria celeste no mercado da bola. Antes mesmo de perder Arrascaeta, a cúpula já estava de olho em algum atleta que atuasse pelos lados do campo, situação que recebeu mais atenção com a saída do uruguaio.

Esta não é a primeira vez que o Cruzeiro conversa sobre Marquinhos Gabriel. No final do ano passado, o jogador foi oferecido pelo Corinthians para ser envolvido em uma suposta troca por Thiago Neves. Na época, o vice-presidente de futebol, Itair Machado, revelou que o clube paulista havia oferecido o meia e o atacante Clayson para tentar tirar TN30 de Belo Horizonte, mas a diretoria celeste rechaçou a ideia.