Cruzeiro bate Patrocinense com gol de David e segue 100% no Mineiro

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro segue 100% no Campeonato Mineiro. Nesta quarta-feira, a equipe de Mano Menezes recebeu o Patrocinense no Mineirão e venceu pelo placar de 1 a 0. O treinador utilizou uma formação mista e viu seus comandados sairem vitoriosos graças ao gol de David, pouco antes do intervalo.

Com a vitória, o Cruzeiro continua 100% no estadual, sobe uma posição e agora é o vice-líder. Com os mesmos seis pontos que o Tupynambás, a equipe celeste fica atrás no saldo de gols. Derrotado, o Patrocinense segue com três pontos, caindo para o quinto lugar.

O Patrocinense mostrou estar bem encaixado dentro de campo. O clube não se intimidou no Mineirão e chegou a criar algumas boas chances. Defensivamente, conseguiu segurar bem as tentativas de infiltrações do Cruzeiro, que só abriu o placar no final do primeiro tempo.

Se foi superior em algum quesito na partida, certamente foi no condicionamento físico. Devido ao tempo maior de pré-temporada (o elenco de 2019 se apresentou em dezembro), os jogadores visitantes estiveram mais inteiros e ganharam na corrida dos cruzeirenses em alguns momentos.

O Cruzeiro esbarrou na boa marcação do Patrocinense. Maior responsável pela criação, Robinho teve pouca ajuda na organização das jogadas, e teve dificuldades para encontrar espaço nas linhas adversárias. Sem tanto sucesso pelo meio, o time explorou as descidas do estreante Orejuela e de Egídio.

Em uma delas, o lateral esquerdo colocou a bola na cabeça de David, que subiu livre e marcou. O adversário reclamou muito do lance, mas após tocar o travessão a bola quicou claramente dentro do gol, que foi confirmado pelo árbitro.

A partida continuou boa no segundo tempo, com o Cruzeiro levemente superior e em busca de mais um gol, enquanto o Patrocinense jogava de igual para igual tentando encontrar um empate. Apesar de ter levado pouco susto, o goleiro Fábio correspondeu quando foi preciso. Na disparada de Arilson, o volante ficou cara a cara com o camisa 1, mas parou na ótima defesa e perdeu a chance de igualar o marcador.

Os 15 minutos finais da partida foram apenas de um time. Com o Patrocinense já apostando nos contra-ataques, o Cruzeiro passou a maior parte do tempo no seu campo de ataque e ofereceu mais perigo. De cabeça, Léo quase marcou.

Pouco depois, Sassá pegou de longe e acertou um chute que explodiu no travessão. Próximo dos acréscimos, o atacante ainda disparou livre desde o meio de campo, mas demorou demais, viu o zagueiro se recuperar na jogada e acabou travado na hora da finalização. 1 a 0 placar final.

CRUZEIRO

Rafael; Orejuela, Léo, Murilo, Egídio; Ariel Cabral (Lucas Silva), Lucas Romero; Robinho, Jadson, David (Sassá); Fred (Raniel). T.: Mano Menezes

PATROCINENSE

Júlio César; Ângelo, Diego Borges, Betão, Ian Barreto; Bruno Moreno, Arilson, Pavani (Tony Galego); Dedê, Felipe Alves (Gabriel Barcos), Davi (Fernando). T.: Wellington Fajardo

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte

Juiz: Michel Patrick Costa Guimarães

Gol: David, aos 42min do primeiro tempo