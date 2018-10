Cruzeiro e Paraná se enfrentam com escalações alternativas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cruzeiro e Paraná se enfrentam neste sábado, às 21h, no Mineirão, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, com times mistos. Por diferentes razões, nenhum dos dois treinadores escalará força máxima.

Pela equipe mineira, que já não briga pelo título e tem vaga garantida na Libertadores de 2019, o desfalque certo é o do meia Thiago Neves, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Mano Menezes optou por poupar os meias Robinho e Rafinha, ambos com desgaste muscular. Ariel Cabral e Mancuello os substituirão. Além deles, o volante Henrique pode ganhar folga e, nesse caso, Lucas Silva assumiria a posição.

Dedé, novamente convocado por Tite, e Arrascaeta, retornam após serem poupados. Mas a principal novidade é o atacante Fred, que será titular. A ideia é que ele entre em campo para readquirir ritmo após seis meses de afastamento por lesão no joelho.

"Ele vai iniciar o jogo exatamente para readquirir condicionamento técnico, o famoso ritmo de jogo. Fred está entre os jogadores da temporada que menos jogaram em função da lesão, pouco mais de 760 minutos. É o momento que podemos fazer isso", explicou o treinador. O atacante Rafael Sobis também deve ganhar uma vaga no time.

Já o Paraná Clube deve apostar em atletas jovens para suprir as lacunas deixadas pelo ponta Deivid, o centroavante Ortigoza e o lateral-esquerdo Marcelo Baez, que pediram dispensa, e pelos afastamentos do zagueiro Cléber Reis, do meia Caio Henrique e do atacante Carlos.

Além disso, estão no departamento médico o zagueiro Renê Santos, o volante Torito González, os meias Nádson e Maicosuel e o atacante Felipe Augusto.

"Essa condição é favorável para trazer novos jogadores, já fizemos um coletivo com o sub-19 na segunda-feira. Vamos observar aqueles que podem trazer algum tipo de retorno e fazer parte do nosso grupo", afirmou o técnico Dado Cavalcanti.

CRUZEIRO x PARANÁ

CRUZEIRO: Fábio; Edilson, Dedé, Leo e Egídio; Henrique (Lucas Silva), Ariel Cabral; Rafael Sobis, Mancuello e Arrascaeta; Fred. T.: Mano Menezes

PARANÁ: Richard; Júnior, Jesiel, Rayan e Igor; Jhonny Lucas e Alex Santana; Andrey, Silvinho e Mansur; Rafael Grampola. T.: Dado Cavalcanti

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ), sábado às 21 horas

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte