Cruzeiro enfrenta Atlético-PR e tenta confirmar classificação na Copa do Brasil

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Cruzeiro decide contra o Atlético-PR, nesta segunda-feira, às 20h, a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O time mineiro está em vantagem no confronto e joga por um empate na partida decisiva que acontece no Mineirão.

No primeiro jogo do confronto, o Cruzeiro saiu atrás no placar, mas deixou a Arena da Baixada com uma vitória por 2 a 1. Como os gols marcados como visitante não são critério de desempate, o Atlético-PR depende de uma vitória simples para levar a decisão para a disputa por pênaltis. Ou então ganhar por dois gols de diferença para avançar.

Em relação ao primeiro jogo, que aconteceu há dois meses, o Cruzeiro tem duas modificações. No comando do ataque, Sassá sofreu uma lesão no joelho e se juntou a Fred no departamento médico. Com isso, Rafael Sóbis ocupará a posição. No meio-campo, Arrascaeta ainda não tem futuro definido e deixa seu lugar para Rafinha.

O Atlético-PR passou por uma grande reformulação nesse período da Copa do Mundo. O time rubro-negro demitiu o técnico Fernando Diniz e terá Tiago Nunes interinamente no comando. Com isso, o estilo de o Atlético-PR atuar foi bastante alterado.

A começar pela linha defensiva com três zagueiros. Com Pavez sendo vendido para o Colo Colo, o Atlético-PR atuará no tradicional 4-3-3 e terá o meio-campo estará reforçado por três volantes. Além de estar atrás no confronto com o Cruzeiro, a equipe rubro-negra precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro, pois está na zona de rebaixamento.

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Dedé, Leo, Egídio; Henrique, Lucas Silva, Robinho, Thiago Neves, Rafinha; Rafael Sobis. T.: Mano Menezes

ATLÉTICO-PR

Santos; Jonathan, Thiago Heleno, Wanderson, Carleto; Camacho, Bruno Guimarães, Rossetto; Nikão, Pablo, Bergson. T.: Tiago Nunes

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 20h desta segunda-feira

Juiz: Leandro Pedro Vuaden