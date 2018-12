Cruzeiro faz consulta por Giuliano, que tem multa de R$46 milhões

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro fez uma consulta para saber a situação do brasileiro Giuliano, que hoje atua no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Embora não tenha feito nenhuma proposta pelo jogador, o clube entrou em contato com o empresário do atleta e tomou conhecimento da multa para tirar o jogador do mundo árabe: 10,5 milhões de euros (em torno de R$46,5 milhões).

Segundo apuração da reportagem, Giuliano está feliz e adaptado no país asiático. Em agosto, o meia deixou o Fenerbahçe, da Turquia, e firmou um contrato até o meio de 2021 com o Al-Nassr.

Com a camisa do Al-Nassr, Giuliano já marcou seis gols e deu duas assistências em 13 partidas. Seu clube ocupa a segunda colocação no campeonato local, e Giuliano entrará em campo nesta sexta-feira para enfrentar o Al-Ittihad, pela 14ª rodada do torneio.

Até o momento, o Cruzeiro não confirmou nenhum nome para a nova temporada. Em contrapartida, a diretoria está trabalhando para tentar manter suas principais peças. Grêmio e Corinthians já manifestaram o interesse em levar Thiago Neves, mas não houve nenhum acordo até o momento.