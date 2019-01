Cruzeiro resolve detalhes e prepara anúncio de Rodriguinho

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O retorno de Rodriguinho ao Brasil está cada vez mais próximo de acontecer, e o ex-jogador do Corinthians está a poucos detalhes de ser anunciado como reforço do Cruzeiro. As conversas entre o clube e o Pyramids tiveram um desfecho positivo, e a cúpula mineira já recebeu o sinal verde para repatriar o jogador de 30 anos.

Além disso, o Cruzeiro também se acertou com o Corinthians, que teria uma parcela a ser recebida em uma eventual transferência.

Segundo apurou a reportagem, todos os detalhes entre o Cruzeiro e Pyramids já foram acertados, restando somente a parte burocrática para sacramentar a volta do jogador. Acertado verbalmente com a Raposa, Rodriguinho chegará ao Cruzeiro em definitivo para assinar um vínculo de três temporadas.

Além de se entender com Pyramids, o Cruzeiro também resolveu sua situação com o Corinthians. Quando vendeu o atleta para o exterior, uma cláusula no contrato apontava que o clube paulista receberia uma parcela em caso de futura venda. Em acordo com o Cruzeiro, o Corinthians aceitou não recebeu essa fatia em dinheiro, mas por meio da transferência por empréstimo do zagueiro Manoel.

Rodriguinho foi contratado pelo Pyramids no meio de 2018, custando 6 milhões de dólares ao Corinthians, R$ 22,2 milhões na atual cotação. Porém, o jogador saiu dos planos da diretoria egípcia, que não o inscreveu para o campeonato nacional. No Cruzeiro, além dos dirigentes, o técnico Mano Menezes também teve papel importante para aprovar a contratação do meia, com quem já trabalhou junto nos tempos de Corinthians.

Rodriguinho nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e foi revelado pelo ABC. Do Bragantino, o jogador foi comprado pelo América-MG, onde começou a despontar para o futebol nacional. Em 2013, foi adquirido pelo Corinthians, onde foi emprestado duas vezes (para o Grêmio e Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos) antes de retornar e viver seu auge da carreira, conquistando dois títulos do Brasileiro, em 2015 e 2017, além de dois estaduais. A boa fase rendeu convocações para a Seleção de Tite e, em julho do ano passado, o jogador acabou negociado para o Pyramids.