Cruzeiro terá ajuda de patrocinador e vai parcelar compra de Rodriguinho

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Faltando apenas detalhes para anunciar o meia Rodriguinho, o Cruzeiro já passou as garantias bancárias para efetivar a compra do jogador junto ao Pyramids. Para levar o meia para Belo Horizonte, o clube contará com a participação de um investidor para honrar os compromissos. Além disso, a compra será parcelada, sendo uma fatia a ser paga imediatamente.

Sem a Caixa Econômica Federal, o Cruzeiro passou os últimos meses negociando algumas parcerias para a nova temporada, sendo a principal delas para o lugar mais valorizado de sua camisa. O nome do futuro patrocinador ainda é tratado com sigilo, mas ele deverá ser anunciado em breve, e terá papel importante em relação a Rodriguinho.

Rodriguinho foi contratado pelo Pyramids no meio de 2018, custando 6 milhões de dólares ao Corinthians, R$ 22,2 milhões na atual cotação. Para vender o jogador, os egípcios pediram pelo menos o mesmo montante. Além disso, a Raposa também se acertou com o Corinthians, que teria uma parcela a ser recebida pela transferência, mas que abriu mão em troca do empréstimo do zagueiro Manoel.

Rodriguinho nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e foi revelado pelo ABC. Do Bragantino, o jogador foi comprado pelo América-MG, onde começou a despontar para o futebol nacional. Em 2013, foi adquirido pelo Corinthians, onde foi emprestado duas vezes (para o Grêmio e Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos) antes de retornar e viver seu auge da carreira, conquistando dois títulos do Brasileiro, em 2015 e 2017, além de dois estaduais. A boa fase rendeu convocações para a Seleção de Tite e, em julho do ano passado, o jogador acabou negociado para o Pyramids.