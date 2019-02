Cruzeiro tropeça e cede empate ao Boa Esporte

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro foi a Varginha nesta quinta-feira e só ficou no empate por 2 a 2 contra o Boa Esporte, pelo Campeonato Mineiro. Jogando com o time titular, a equipe de Mano fez uma partida sem encher os olhos e não conseguiu sustentar a vitória depois de estar à frente do marcador em duas ocasiões.

Robinho, de falta, inaugurou o placar no primeiro tempo. Na etapa final, Gustavo empatou para o Boa. Fred voltou a colocar o Cruzeiro em vantagem, mas Gabriel voltou a deixar tudo igual. O Cruzeiro ainda terminou o jogo com dez atletas em campo, já que Murilo tomou o segundo amarelo e foi expulso faltando cerca de 15 minutos para o fim.

Com o resultado, o Cruzeiro perde a chance de seguir colado no líder América, e fica na segunda colocação com oito pontos, dois a menos que o Coelho. O Boa chegou ao seu segundo empate e fica na sexta colocação, com cinco pontos.

Em sua primeira partida com a camisa do Cruzeiro, Marquinhos Gabriel agradou. Jogando aberto pelo lado esquerdo, posição antes ocupada por Arrascaeta, o meia atuou solto, com muita participação, saindo para o intervalo como o melhor jogador em campo. Inteligente, mostrou ter visão de jogo em alguns momentos, e ousou ao arriscar dribles e chutes.

O Boa priorizou seu sistema defensivo e conseguiu anular as jogadas do Cruzeiro na maior parte do primeiro tempo. Mas a alta quantidade de atletas para bloquear o ataque celeste prejudicou também as saídas de bola, que se tornaram inexistentes.

Tamanha falta de ofensividade até contribuiu para um Cruzeiro 'preguiçoso' em parte do primeiro tempo. Em outros momentos, o nervosismo tomou conta de alguns jogadores da casa, que reclamaram insistentemente com a arbitragem e fizeram faltas duras.

Com o Boa bastante fechado, o Cruzeiro teve dificuldades de encontrar espaços no ataque. Ao mesmo tempo, a postura inofensiva dos anfitriões deixou o Cruzeiro acomodado em campo. Mesmo com pouco movimento e sem muita inspiração, a equipe de Mano teve o jogo controlado.

Se não conseguiu organizar bem suas jogadas com a bola rolando, chegou ao gol na bola parada de Robinho, cobrando falta. Antes do intervalo, sua segunda chance de perigo saiu do cruzamento de Egídio que Thiago Neves cabeceou sozinho, mas o goleiro Renan Rocha fez ótima intervenção.

O Boa Esporte voltou do intervalo com outra postura, buscando sair mais para o jogo e tentando se impor. Ainda levando a partida em ritmo lento, o Cruzeiro levou um susto com Gustavo, que aproveitou uma sobra dentro da área para chutar rasteiro e deixar tudo igual.

Minutos mais tarde, o time da casa voltou a atacar, animando seu torcedor. Só então o Cruzeiro mostrou mais apetite, e não precisou de muito para voltar a ficar em vantagem. No bom lançamento de Lucas Silva, Thiago Neves escorou de cabeça e deixou Fred em ótima condição dentro da área para finalizar de esquerda e balançar as redes. 2 a 1.

Novamente à frente do marcador, o Cruzeiro voltava a ter o controle da partida. Mas a história mudou a partir dos 28 minutos do segundo tempo. O atacante Denis entrou em campo e depois de dois minutos passou muito bem pelo lateral Edilson antes de dar o passe para Gabriel soltar uma bomba e deixar tudo igual de novo, decretando o placar final.

BOA ESPORTE

Renan Rocha; Chiquinho Alagoano, Victor, Fernando Fonseca, Tsunami; César Sampaio, Gabriel Vieira (Edenilso), Kaio Cristian (Denis); Gindre, Gustavo Henrique, Jayme (Lucas Gomes). T.: Tuca Guimarães

CRUZEIRO

Fábio; Edilson, Léo, Murilo, Egídio; Henrique, Lucas Silva, Thiago Neves (Fabrício Bruno), Robinho, Marquinhos Gabriel (Sassá); Fred (Renato Kayzer). T.: Mano Menezes

Estádio: Dilzon Melo, "Melão", em Varginha (MG)

Juiz: Ronei Cândido Alves

Cartões amarelos: Jayme, Kaio Cristian, Gindre (Boa); Murilo, Robinho, Fred (Cruzeiro)

Cartão vermelho: Murilo (Cruzeiro)

Gols: Robinho, aos 28min do primeiro tempo, e Fred, aos 17min do segundo tempo (Cruzeiro); Gustavo Henrique, aos 9min, e Gabriel Vieira, aos 30min do segundo tempo (Boa)