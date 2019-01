Cruzeiro usa jogo de caça-palavras para anunciar Rodriguinho e Dodô

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro criou uma maneira inusitada para anunciar nesta quarta-feira (23) as contratações do meia Rodriguinho e do lateral-esquerdo Dodô.

Em um jogo de caça-palavras divulgado em suas redes sociais, o clube informou que havia ali os nomes dos novos contratados —ambos na horizontal, foram rapidamente descobertos pelos torcedores.

Rodriguinho desembarcou em Belo Horizonte no início da tarde desta quarta e contou com recepção especial da torcida celeste. Ex-jogador do Corinthians, ele estava no Pyramids, do Egito.

Para contratá-lo, o Cruzeiro contará com o auxílio do seu novo patrocinador máster, ainda não divulgado. O pagamento será parcelado e terá o valor total de 6 milhões de dólares (R$22,7 milhões na atual cotação).

Na capital mineira, Rodriguinho realizará exames médicos antes de assinar um contrato de três anos.

Já Dodô realizou os procedimentos médicos na manhã desta quarta. Com direitos econômicos vinculados à Sampdoria, da Itália, o lateral-esquerdo estava emprestado ao Santos até o final do ano passado, mas não entrou em um acordo salarial para renovação.

Ele chega ao Cruzeiro por empréstimo de um ano, com opção de compra do time mineiro após o fim da temporada.