Cuidando do Planeta 

Parabéns ao Instituto Paranaense de Reciclagem pela limpeza efetuada na Baía de Guaratuba. Seis toneladas de lixo foram retiradas das águas e entorno. Inclusive 1 fogão e 1 geladeira.

Em clima de Copa

Apesar da revolta de alguns e horários nada convencionais, vem ai a Copa da Rússia. Vários bares e restaurantes daqui se prepararam para receber os torcedores. Destaco alguns: Bar do Alemão, Quintal do Monge, Volken, Taco, Choripan e o Menina Zen, que abre com animada festa no domingo.

Direto de Maceió

Abriu esta semana, na Carlos de Carvalho 1069, o Black Beef. Hamburgueria com cara de americana, um cardápio delicioso e preços justos. Combinação perfeita! A casa é Pet Friendly. Inclusive oferece Sorvete de Baunilha com biscoitos caninos. Super recomendo!

Capital da modinha

Depois da infestação de Maderos e Salões Marly e temakerias, a moda agora são os espaços multi bares. Que a ideia é muito boa não tenho dúvidas, mas, será que a cidade comporta esta quantidade enorme?

AVALIE