Cultuada banda de K-Pop, KARD vem a Curitiba dar autógrafos

Redação Bem Paraná

Após uma bem sucedida turnê pelo Brasil em 2017, o KARD, banda cultuada de K-pop, chega a Curitiba na próxima terça (25) para sessão de autógrafos.. O quarteto fará dois shows no Rio de Janeiro, no dia 21 de setembro, no Vivo Rio; e em São Paulo, no dia 30 de setembro, no Espaço das Américas. Além das duas apresentações, a turnê incluirá três sessões de autógrafos: em Porto Alegre, no dia 23 de setembro, no Teatro da PUC-RS; em Curitiba, no dia 25 de setembro, no Encontro da Amazônia; e em Belo Horizonte, no dia 27 de setembro, no Teatro do Colégio Monte Calvário. É a primeira vez que a banda passa por Curitiba.

Para os eventos de sessão de autógrafos em Porto Alegre, Curitiba e Belo Horizonte, os ingressos serão vendidos exclusivamente pela internet, no site Sympla, pelo valor único de R$155. Não será cobrada taxa de conveniência. Os ingressos para as sessões de autógrafos serão vendidos a partir do dia 16 de junho de 2018.

O KARD começou sua carreira em 2016 com o single “Oh Na Na”, pela gravadora DSP Media, empresa sul-coreana que lançou nomes como Sechs Kies, Fin.K.L, SS501 e KARA. O grupo é formado por duas cantoras, Jeon Somin e Jeon Jiwoo, e por dois cantores, BM e J.seph. Com videoclipes que somam mais de 200 milhões de visualizações no YouTube, o grupo conquistou rapidamente o público brasileiro com seu som dançante e conceito original, que o destaca como um dos nomes mais promissores da nova geração do k-pop. O quarteto já excursionou pelos Estados Unidos, pela Europa e seu mais recente lançamento é o EP “You & Me”. Recentemente, as cantoras Somin e Jiwoo ganharam destaque na parceria com um dos maiores nomes do k-pop, o Super Junior, na canção “Lo Siento”. Em 2017, o KARD veio pela primeira vez ao Brasil, quando se apresentou em dois shows em São Paulo e realizou sessões de autógrafos nas cidades de Recife, Fortaleza, Salvador e Rio de Janeiro. Todos os ingressos para a primeira turnê do grupo no Brasil se esgotaram em poucos minutos

2018 WILD KARD TOUR IN BRAZIL - CONFIRA O SERVIÇO COMPLETO:

CURITIBA - PR

Data: 25 de setembro de 2018 (terça-feira)

Horário da Sessão I: 17h (entrada às 16h30)

Horário da Sessão II: 20h (entrada às 19h30)

Local: Encontro da Amazônia (Rua Nilo Peçanha, 1907 - Bom Retiro)

Classificação: Livre

Venda pela internet (sem taxa de conveniência):

Início das vendas para clientes do clube fidelidade Galaxie 13 de junho de 2018 (quarta-feira), às 15h

Início das vendas para o público em geral: 16 de junho de 2018 (sábado), às 15h

Valores dos ingressos:

R$155 (valor único, não será cobrada taxa de conveniência)