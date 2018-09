Cultura Geek terá dia de gala em Curitiba, com a primeira premiação do Cubo de Ouro

Mario Akira

Quem são as principais personalidades e os principais projetos da cultura geek de 2018 no Brasil? O Prêmio Cubo de Ouro é a primeira premiação brasileira a celebrar diversas vertentes do universo geek, uma das culturas mais crescentes no país. As categorias vão englobar games nacionais, literatura, personalidades, projetos sociais, fandoms, entre outros temas e tribos relacionadas.

São sete categorias de júri popular e seis de júri técnico. A votação e avaliação será realizada durante o mês de outubro. Já a revelação dos vencedores está marcada para o dia 2 de novembro, durante a Megacon 2018, evento gratuito, em Curitiba, que reúne fãs geeks de diversos segmentos.

O Cubo de Ouro é uma iniciativa da revista eletrônica Sintonia Geek Magazine e chega na sua segunda edição após um teste de sucesso em 2014, como conta Lucio Woytovicz Jr, editor-chefe do site. “Naquele ano fizemos tudo de forma orgânica, com o objetivo de valorizar a cultura geek no Brasil. A resposta do público e dos indicados foi muito boa, com mobilizações e reconhecimento de todos”.

Em 2018, a premiação irá abranger ainda mais temas. “Nesta segunda edição, o prêmio está mais estruturado, o mercado nacional geek está ainda maior e contamos com parcerias, como a da Megacon, que conversa com todas as tribos desse universo, sem preconceitos. Esse espírito agregador também faz parte do Cubo de Ouro”.



Categorias e inscrições

Estão abertas as inscrições, no site oficial, para as seis categorias avaliadas pelo júri técnico e para uma categoria de júri popular. São elas:



Melhor Literatura Geek;

Melhor Game Brasileiro;

Melhor Jogo de Mesa;

Melhor Filme Geek;

Melhor Projeto Musical Geek;

Melhor Cosplay;

Melhor Projeto Social Geek (Votação popular).



Podem inscrever projetos pessoas físicas ou jurídicas, com materiais para análise do corpo técnico, conforme regulamento.

A categoria de Melhor Projeto Social Geek contará com votação popular, que vai valorizar as iniciativas que unem a cultura geek ao impacto social.

As categorias de votação popular terão divulgação de indicados e votação aberta apenas em outubro. São elas:

Personalidade Geek do Ano;

Fandom do Ano;

Canal, Programa ou Podcast Geek do Ano;

Evento Geek do Ano;

Comércio de Produtos Geeks do Ano;

Imprensa Geek do Ano.

Mais detalhes no www.SintoniaGeek.com.br/CuboDeOuro.



Sobre o Sintonia Geek Magazine

O Sintonia Geek Magazine é uma revista eletrônica que busca uma abordagem original, aprofundada e multimídia sobre os assuntos que envolvem a cultura geek, em reportagens especiais. No ar desde 2010, seu conteúdo é desenvolvido por uma equipe de jornalistas geeks com muito orgulho.