Curitiba chega a 328 mil metros quadrados de áreas preservadas

Da Redação

Curitiba garantiu, ontem, a preservação de duas novas áreas verdes particulares. A assinatura dos documentos que reconhecem as Reservas Particulares do Patrimônio Natural Municipal (RPPNMs) San Marino, no Vista Alegre, e Mirantno Salão Brasil da Prefeitura. Com as duas RPPNMs reconhecidas agora, Curitiba chega a 24 reservas, um total de 328 mil metros quadrados de área verde particular preservada.

“Asseguramos hoje a permanência da cobertura vegetal da colina do Parque Barigui, como no momento da sua criação há 40 anos, pelo então prefeito Jaime Lerner”, destacou o prefeito Rafael Greca, ao lado da primeira-dama, Margarita Sansone. Greca lembrou que a mata é urbana, mas abriga “intensa vida animal e grande patrimônio vegetal”.

Nos dois últimos anos outras sete RPPNMs foram decretadas. “Trata-se de um instrumento moderno que permite agregar valor ao solo preservado e manter a mata e a vida que ali está para quem ainda vai nascer”, explicou o prefeito. Alguns têm o planejamento de serem abertos à visitação.

Além de já ter sido reconhecida pela Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e RMC (Apave) como a capital com o maior número de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) no Brasil, a cidade vem chamando a atenção pela quantidade de reservas criadas nos últimos anos.

O que são

As RPPNMs são uma categoria de unidade de conservação particular, criada por iniciativa do proprietário, com objetivo de conservar a diversidade biológica. O município de Curitiba foi pioneiro ao incluir em sua legislação a criação destas reservas particulares.