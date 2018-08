Curitiba comemora o Dia dos Pais nas regionais de quinta a domingo. Veja a programação

SMCS

O Dia dos Pais será comemorado no domingo (12/8), mas nas Administrações Regionais de Curitiba a programação especial já começa nesta quinta-feira (9/8). As ações e envolvem torneios esportivos, apresentações culturais, gincanas e diversas outras atividades, que privilegiam a interação entre pais e filhos.

O diferencial é que as atividades são descentralizadas e não acontecem apenas no domingo. Todas as ações são gratuitas e abertas à comunidade.

Cuidando do visual

A Regional Boqueirão resolveu investir no embelezamento dos papais. Para isso fez uma parceria com o Instituto Embelleze e os pais poderão fazer corte de cabelo e barba de graça, nesta quinta-feira (9/8).

Os pais também poderão dar um trato no visual no Portão. Mas além do corte de cabelo e barba gratuitos, a regional vai realizar uma ação voltada para o meio ambiente, com distribuição de mudas de árvores. Serão entregues também cartões temáticos para os pais e a programação terá também apresentação musical. As atividades serão feitas no dia 16 de agosto.

Esportes

As regionais estão mirando também na saúde dos papais e prepararam uma programação com várias atividades esportivas, em parceria com a Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj).

No Boqueirão haverá um aulão de ginástica especial para os homenageados do dia. Serão duas seções, uma pela manhã e a outra à tarde, nesta quinta-feira (9/8).

E não podia faltar a paixão do brasileiro. A Smelj também organizou jogos de futebol e futsal entre pais e filhos nas regionais Bairro Novo, nesta quinta-feira (9/8) e no Pinheirinho, na sexta-feira (10/8). Além dos jogos, no Bairro Novo também vai haver uma gincana, com diversas brincadeiras para toda a família.

Imagem e negócios

Já no Pinheirinho, os pais também poderão assistir a uma palestra sobre o tema “A importância da imagem no ambiente de trabalho”. A convidada especial é a jornalista e consultora de imagem pessoal, Lúcia Almeida.

Para finalizar, a cantora Fran Tenório fará uma apresentação especial no dia.

Cultura

No Cajuru, A Fundação de Cultural de Curitiba (FCC) organizou apresentações com guitarra, contação de história, oficinas e exposição de artesanatos, na sexta-feira (10/8).

A Regional Tatuquara também vai homenagear os pais. No fim de semana, dias 11 e 12, haverá uma feira de integração com a comunidade em parceria da Smelj e a ONG Lucianas e Marias.

Além de atividades esportivas, a Smelj fará ações recreativas como pinturas de rosto e no papel Kraft. E a ONG contribuirá com uma oficina e exposição de artesanatos.

Serviço: Confira a programação especial do dia dos pais nas regionais de Curitiba

BAIRRO NOVO

09/08 – quinta-feira

Gincana da família – a partir das 14h

Centro de Esporte e Lazer do Bairro Novo – Rua Ourizona, 1681

BOQUEIRÃO

09/8 – quinta-feira

Aulão de ginástica especial para os pais com a Smelj – às 9h e às 15h

Homenagem ao dia dos pais com corte de cabelo grátis com Instituto Embelleze – das 14h às 17h

Rua da Cidadania – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430

CAJURU

10/8 – sexta-feira

Apresentação de guitarra, contação de história para pais e filhos, combo musical e apresentação de violão e bateria em parceria com a FCC - das 9h às 15h

Espaço Cidadão – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2150

PINHEIRINHO

10/8 – sexta-feira

Evento de comemoração do dia dos pais, com homenagem aos pais, talk-show, apresentação musical Fran Tenório e coffee break – das 9h às 10h20

11/8 - sábado

Torneio de Fustal do Dia dos Pais em parceria com a Smelj – das 8h às 12h

Os dois eventos na Rua da Cidadania do Pinheirinho – Avenida Winston Churchill, 2033

PORTÃO

Dia 16 – quinta-feira

Evento em Homenagem aos Pais - das 14h às 17h

Rua da Cidadania Fazendinha – Rua Carlos Klemtz, 1700

TATUQUARA

11 e 12 de agosto – sábado e domingo

Feira de integração com a comunidade – Dia dos Pais em parceria com a ONG Lucianas e Marias e Smelj - das 13h às 20h

Rua Lucas de Carvalho esquina com Rua Marcos Bertoldi – Campo de Santana, ao lado do Mercado Roça Grande