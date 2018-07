Curitiba é tema do 2º Boqueirão Fashion Day, que destaca produção têxtil local

SMCS

A Rua da Cidadania do Boqueirão vai ficar digna de capa de revista de moda com a realização da segunda edição do Boqueirão Fashion Day, na próxima sexta-feira (20/7).

Sucesso de público no ano passado, o evento ganhou reforço ainda mais profissional e vai contar com modelos e estilistas de grande experiência no mundo da moda.

O responsável pelo desfile coordenado pela Regional Boqueirão é o produtor Victor Sálvaro, curitibano que trabalha há 20 anos com eventos, cultura, moda, beleza e marketing.

No currículo de Sálvaro constam participações no Elite Look of the Year (um concurso internacional de modelos realizado desde 1983 em diversos lugares do mundo), além de várias exposições de fotos e arte nos principais shoppings da capital.

São dele a curadoria das roupas e a produção dos editoriais de fotografia do Fashion Day.

Idealizada pelo prefeito Rafael Greca, a iniciativa busca promover e fortalecer a indústria têxtil do bairro, um forte polo do setor, concentrado principalmente na Rua Bley Zorning e seus arredores.

O evento conta com o apoio do Sindicato de Modelos do Estado e de mais de dez lojistas do ramo têxtil da região.

A programação inclui quatro desfiles temáticos, com histórias que colocam Curitiba em destaque.

Os desfiles

O primeiro se chama “#CuritibaSuaLinda” – e terá uma coleção de camisetas, moletons e vestidos com detalhes pitorescos da cidade, além de joias desenvolvidas com a temática pinhão.

A marca de roupas WE ROCK, que nasceu no Boqueirão, é a responsável pela confecção das roupas. A coleção estampará marcas que representam, por exemplo, a maçaneta do Memorial de Curitiba, o painel do Teatro Guaíra, vitrais da Catedral e as arandelas da Rua XV.

As modelagens seguem tendências da moda. Para complementar os visuais, foi convidada a designer de joias de madeira Ellen Piragine, que criou uma coleção com pinhões que passaram por um processo de desidratação para durarem mais tempo. Assim, foram feitas joias de prata a partir da semente.

Talentos curitibanos

O segundo desfile vai explorar personalidades e talentos curitibanos, com uma coleção da artesã Dona Pedrina, que trabalha cachecois, echarpes e tecidos variados.

Já confirmaram presença na passarela as cantoras Lais Mann, Rogeria Holtz e Michele Mara, a locutora e radialista Margot Brasil e a produtora cultura Ieda Godoy.

Elegância reconhecida

No terceiro desfile, as modelos apresentarão peças da coleção de vestidos de Edna Weber, mãe do ator Guilherme Weber, que é considerada umas das pessoas mais elegantes da capital.

Os vestidos foram produzidos por marcas de alta costura e se caracterizam pela exclusividade dos cortes.

As roupas vão mostrar um pouco da história da moda, desde a década de 40 aos anos 80. Essa coleção composta por grandes nomes da moda como Lafitte, Guilherme Guimarães, Denner, Conrado Segretto, entre outros.

As peças fazem parte do acervo do produtor Victor Sálvaro, que as recebeu em doação e distribuiu entre familiares, amigos e importantes instituições de memória da moda. Segundo ele, o desfile é uma homenagem não só a Edna Weber, mas a todas as mulheres de Curitiba.

A coleção torna-se ainda mais especial na medida em que, para o desfile, foi complementada com o trabalho da profissional de joias e acessórios Sueli Zavadinak, que criou joias com pinhões e pinhas.

Sueli foi responsável pela criação de acessórios para grandes marcas e estilistas nacionais e estrangeiros, como Gisele Bundchen e Kate Moss.

Fecha Bley

O desfile de encerramento vai destacar os produtos da Rua Bley Zorning, com uma coleção exclusiva para o Boqueirão Fashion Day produzida a partir das peças das lojas têxtil da região.

Victor Sálvaro visitou todas as lojas e escolheu os tecidos de uma cartela de cores que segue a tendência do inverno. “O evento não tem a finalidade de lançar moda, e sim, apresentar criações dos nossos artistas da moda local”, conta o produtor.

Sálvaro convidou desde estudantes de moda recém formados a grandes marcas e estilistas que tem seus produtos comercializados pelo mundo afora para confeccionar as peças.

“A coleção criada para o Boqueirão Fashion Day traz uma moda democrática. Os profissionais foram brifados e instruídos a criarem peças comerciais, pois depois do desfile elas serão doadas para um projeto social”, afirma.

Capacitação

Além dos desfiles, serão realizadas, no período da tarde, seis palestras com representantes da Artex (indústria têxtil), JM Consultoria, AAB Design Moda, Sebrae e Senai.

Serão abordados temas como moda e tecelagem, aprimoramento do visual de uma loja, modelagem, identidade brasileira na moda e empreendedorismo – temas importantes para desenvolvimento do negócio da moda.

Todas acontecem no mesmo dia e serão divididas em duas salas (veja programação abaixo).

Passarela pronta

Segundo o administrador regional do Boqueirão, Ricardo Alexandre Dias, a Rua da Cidadania é um local ideal para realização de um evento como o Fashion Day. “Ela já é uma passarela por natureza”, diz ele, lembrando o sucesso da primeira edição no ano passado.

O desfile das modelos vai atravessar a estrutura da Rua, tendo como pano de fundo o entorno do bairro. Isso garante um visual diferente e mais natural do ambiente, diz. “A gente quer que a beleza da estrutura seja realçada durante os desfiles e isso também dá um toque mais urbano.”

Valorização

O Boqueirão é um polo têxtil. De acordo com um levantamento do Ippuc, o bairro é o terceiro maior em número de empresas da capital. São 11.112 nos setores da indústria, comércio e serviços. O bairro reúne lojas e distribuidoras de tecido e roupas prontas, aviamento e maquinário, malharias e tecelagens, estamparias. Os empresários fazem parte de um universo econômico dos mais relevantes da cidade.

Produção técnica

O evento está sendo realizado com parceria de várias empresas e entidades.

Alunos do Lady Lord Professional School, com direção de Paulo Stein, serão responsáveis pelo maquiagem e cabelos das modelos. Os acessórios são da Zarpellon, uma das maiores revendedoras de semi-joias do país.

A trilha sonora fica a cargo do Dj André Gentil, que participou de grandes desfiles assinados por Victor. Os sapatos e bolsas fazem parte do acervo pessoal de Sálvaro, reunido nesses quase 30 anos de profissão.

A assistência de pré produção foi de Alexandre Scandelari e a produção de campo é de Verônica Menezes.

As agências que compõe o casting de modelos são Armazem Models, Be Model, Casablanca, Forum Model, Las Models, Just Prime Internacional e WR, com apoio do Sindicato de Modelos do Paraná.

Serviço

2° Boqueirão Fashion Day

Rua da Cidadania do Boqueirão

Av. Mal. Floriano Peixoto, 8430

20 de julho – sexta

A partir das 19h

Cronograma de palestras

Todas as palestras serão realizadas no mesmo dia (20/07), no período da tarde:

SALA 1

14h00 - 16h00h – Como aprimorar o visual da sua loja - Por consultores do Sebrae

16h15m - 17h00 - Moda e Tecelagens – Por Robson Ross da ARTEX

SALA 2

14h00 - 14h45m - Empreendedorismo: Qual teu Propósito? - Por Josy Medeiros da JM Consultoria

15h00 - 15H45m - Identidade Brasileira na moda - Por Henrique Cabral da AAB Design Moda