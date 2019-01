Curitiba ganha guia de bem-estar com espaços de esporte e lazer

SMCS

Os parques, bosques e jardins de Curitiba são programas obrigatórios para moradores e turistas, pois promovem o contato com a natureza e oferecem vários equipamentos esportivos e atividades variadas. Com o guia Curta Curitiba Bem-Estar, que será lançado pelo vice-prefeito Eduardo Pimentel, nesta sexta-feira (11/1), na abertura do Verão Curitiba 2019, é possível conhecer 14 espaços verdes da capital que são um convite a práticas de atividades físicas, relaxamento e programas com as crianças. Há locais, inclusive, onde os pets sempre são muito bem-vindos.

“O novo guia é um convite para curtir as belezas de Curitiba, respirar ar puro, caminhar, observar e sentir a natureza. São espaços que fazem parte do dia a dia da população local, mas que também possibilitam aos visitantes vivenciarem o bem-estar, a qualidade de vida e até a história que transformaram a cidade em referência nacional e internacional”, salienta Tatiana Turra, presidente do Instituto Municipal de Turismo, órgão ligado à Prefeitura responsável pela publicação.

O guia Curta Curitiba Bem-Estar é gratuito e reúne informações e curiosidades sobre o Passeio Público, o Parque Tanguá, o Parque Tingui, o Parque Barigui, o Parque São Lourenço, o Parque Passaúna, o Parque Náutico, o Parque Lago Azul, o Parque Barreirinha, o Parque Bacacheri, o Jardim Botânico, o Bosque Zaninelli (Unilivre), o Bosque João Paulo II e o Bosque Alemão.

A publicação traz pequenos mapas e ícones que indicam a infraestrutura de cada local, como quadras esportivas, ciclovias, bicicletas elétricas e convencionais, trilhas, equipamentos de ginástica, atividades culturais e de bem-estar (ioga e meditação), velódromo, mirante, de comércio de alimentos orgânicos e edificações históricas (como os memoriais).

Há ainda indicações dos espaços onde é possível passear com o animal de estimação.

Com tiragem inicial de 20 mil exemplares, a versão impressa do mapa já está disponível, a partir desta sexta-feira (11/1), nos sete postos de informações turísticas da Prefeitura (confira os endereços no link), mas também pode ser baixado gratuitamente no site do Instituto Municipal de Turismo, onde também é possível conferir onde ficam as academias ao ar livre da cidade, os spas urbanos e as feiras de alimentos orgânicos.

“Também iremos disponibilizar a versão impressa para os hotéis que tiverem interesse, bem como para outros estabelecimentos, como restaurantes, locadoras de veículos e agências”, completa Tatiana.