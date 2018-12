Curitiba Jazz Festival apresenta Guinga, Grana Louise e mais 17 atrações

Da redação

Apesar da dita frieza nos ares e nos costumes, Curitiba suinga há muito tempo. Entre as décadas de 1940 e 1970, a cidade tornou-se a capital nacional do jazz e ouvia os bebops de uma turma da pesada – de Raul de Souza a Geraldo Elias, de Gebran Sabbag à Orquestra Tabajara. Este clima retorna nos dias 15 e 16 de dezembro, com a terceira edição do Curitiba Jazz Festival, que acontece gratuitamente na Praça Afonso Botelho (Praça do Atlético), das 10 às 20 horas.

Com a mesma pegada da edição 2017, que levou 15 mil pessoas à Praça Nossa Senhora de Salete, o Curitiba Jazz Festival propõe a valorização do jazzista curitibano e a oportunidade do encontro com grandes atrações nacionais e internacionais do gênero, que caminham por diferentes estilos.

No sábado (15), o palco Curitiba Jazz recebe Ensax Orquestra, Plata o Plomo, Filó Machado, Bananeira Brass Band, a norte-americana Grana Louise e Decio Caetano Blues Band. No palco Full Jazz, estão confirmadas as presenças de Paulinho Branco, Job Trio, Lídia Brandão Trio e Máfia do Charque. No domingo (16), é a vez de Denis Mariano Quinteto, Impacto Ímpar, Guinga, M.U.V. e Raul de Souza Quinteto no palco Curitiba Jazz e de Jazz Bop, Kick Bucket, Trizz e Boldrine Quintetto no palco Full Jazz.

Com expectativa de público de 30 mil pessoas e para além da música, o Curitiba Jazz Festival terá feira de vinil, com 40 expositores de todo o país; espaço kids by Tech Camp Brasil, com atrações tecnológicas para crianças - como batalhas de robôs e pilotagem de drones; bazar de economia criativa com marcas e produtos locais, e uma feira com 12 opções de destaque da gastronomia curitibana.

A cervejaria oficial é a Way Beer, com diversos estilos de chope. O espaço Full Jazz irá oferecer uísque e vinhos, e os coquetéis e drinks ficam por conta do Ginger Bar. Na loja do Festival, será possível adquirir camisetas, bottons, bonés e outras lembranças. Em sintonia com a responsabilidade socioambiental, copos ecológicos na mão (leve o seu ou adquira um com a identidade do evento!).

O Curitiba Jazz Festival tem patrocínio de Way Beer, Tech Camp Brazil e apoio de Full Jazz Hotel, Oxigene Cultural, Onça Discos, A Caiçara, Expresso Curitiba, Mundo Livre FM, Instituto Municipal de Turismo, Curta Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba.

SERVIÇO

Curitiba Jazz Festival 2018

Quando: Sábado (15/12) e domingo (16/12), das 10h às 20h.

Onde: Praça Afonso Botelho (Praça do Atlético) – R. Engenheiros Rebouças, s/nº, Água Verde

Quanto: Gratuito

Facebook: @curitibajazzfestival

Instagram: @curitibajazzfestival

Assessoria de imprensa: Cristiano Castilho (41) 9-9622-7790