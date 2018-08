Curitiba recebe 18 indicações em Oscar dos quadrinhos

Desenhistas e publicações curitibanas estão entre os indicados ao Troféu HQ Mix 2018, prêmio nacional considerado o Oscar dos quadrinhos. Ao todo são 18 indicações e todos os candidatos têm ligação com a Gibiteca de Curitiba, como alunos, professores e frequentadores do espaço.

A mostra “Traços Curitibanos 2”, organizada pela Gibiteca, com curadoria de Fúlvio Pacheco, Antônio Eder, Marcelo Lopes, Natan SS e Walkir Fernandes, concorre na categoria de melhor exposição. Já a “A História dos Quadrinhos e da Gibiteca de Curitiba”, de Fúlvio Pacheco, concorre na categoria de melhor Livro Teórico. Outra que concorre na mesma categoria é a publicação “As HQs dos Trapalhões”, de Rafael Spaca.

Concorrem aos prêmios também José Aguiar, quadrinista, roteirista e professor da Gibiteca por muitos anos, os desenhistas e roteiristas Gustavo Ravaglio, Bianca Pinheiro, Her Ming Hsu Yen entre outros.

Coordenador e curador da Gibiteca, Fúlvio Pacheco afirma que Curitiba tem se destacado cada vez mais no cenário dos quadrinhos. “Em cada edição aumenta o número de curitibanos indicados, o que mostra a qualidade dos trabalhos produzidos aqui. E a Gibiteca se destaca como um polo importante no fomento e difusão da arte dos quadrinhos”, diz Pacheco.

Confira as indicações

Livro Teórico:

“A História dos Quadrinhos e da Gibiteca de Curitiba”, de Fúlvio Pacheco / Ed. Estronho.

“As HQs dos Trapalhões”, de Rafael Spaca / Editora Estronho.

Melhor Exposição:

“Traços Curitibanos 2”. Curadoria de Fúlvio Pacheco (geral), Antonio Eder (HQ), Marcelo Lopes (ilustração), Natan SS (caricatura) e Walkir Fernandes (animação).

Colorista Nacional:

Gustavo Ravaglio e Her Ming Hsu Yen (o Planta);

Bianca Pinheiro

Adaptações para outras linguagens:

Fliperama Mundo Cão (Ópera Rock Multimídia)

A Macabra Biblioteca do Dr. Lucchetti (Teatro)

Roteirista Nacional:

Alexandre S Lourenço;

José Aguiar

Bianca Pinheiro

Arte Finalista Nacional:

Gustavo Ravaglio,

Her Ming Hsu Yen

Magnon Almeida

Desenhista Nacional:

Bianca Pinheiro

Novo Talento Roteirista:

Gustavo Ravaglio

Edição Especial Nacional:

“A Infância do Brasil”, de José Aguiar

Publicação Independente de Autor:

“Alho-Poró”, de Bianca Pinheiro

Publicação Independente Edição Única:

“Alho-Poró”, de Bianca Pinheiro

Publicação Independente de Grupo:

“A Samurai: Primeira Batalha”, de Mylle Silva

Adaptação para os Quadrinhos:

“O Museu dos Horrores”, de José Aguiar