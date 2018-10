Curitiba recebe a 1ª Caminhada Nacional de Combate à Obesidade no domingo

Da Redação Bem Paraná

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM) promove, no domingo (21), às 9 horas, a 1ª Caminhada Nacional de Combate à Obesidade. Em Curitiba, o ponto de encontro é no Parque Barigui, próximo ao Restaurante Maggiore. O evento será realizado, simultaneamente, nas cidades de Salvador, Recife, Goiânia, Brasília, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, João Pessoa, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Vitória, Bauru, Campinas, São José do Rio Preto, Campina Grande (PB) e Porto Alegre.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da SBCBM. Mais de 5 mil pessoas já confirmaram a participação na ação, de aproximadamente 50 minutos, que acontece em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, 11 de outubro.

O presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), Caetano Marchesini, conta que a iniciativa quer estimular a prática de atividade física nos pacientes bariátricos e na população em geral. “É uma Caminhada pela saúde e pela qualidade de vida”, diz Marchesini.

A Caminhada está sendo coordenada por cirurgiões, educadores físicos e profissionais multidisciplinares associados à SBCBM que atuam nas diferentes cidades do Brasil. Na oportunidade serão promovidas orientações para diagnóstico de sobrepeso e obesidade. A campanha trabalha quatro princípios básicos para manter a saúde e o peso saudável: comer bem, movimentar-se, beber água e dormir bem.