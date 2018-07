Curitiba recebe a partir de hoje o Xbox Experience do Brasil

Redação Bem Paraná

A partir desta quinta-feira, 5 de julho, o Shopping Palladium Curitiba promove, em parceria com a Xbox Brasil, o primeiro Xbox Experience, no país. A ação tem início em Curitiba e vai percorrer shoppings de diversos Estados durante os próximos meses para levar a experiência dos games preferidos do Xbox One S e Xbox One X, o console mais moderno e poderoso do mundo. E, para que os gamers experimentem tudo o que o console da Microsoft oferece, a qualidade gráfica e sonora será complementada por televisões 4k e três home theaters.

O estande Xbox Experience terá mais de 128 metros quadrados e 26 estações de jogos no total, sendo 12 Xbox One X, nove Xbox One S e cinco PCs, nos quais os fãs poderão jogar os mais recentes lançamentos para o console como, State of Decay 2, Sea of Thieves, Playerunknown's Battlegrounds e Forza 7. Além dos jogos exclusivos, os visitantes também poderão jogar alguns jogos do Game Pass e jogos de publishers parceiros (Assassin´s Creed, Far Cry 5, PES e FIFA).

“Por muito tempo, as grandes ações do mercado de games ficaram centralizadas entre Rio de Janeiro e São Paulo, mas nem sempre os gamers de outros lugares do país conseguem ter acesso a essas ações. Então, para mostrar aos fãs de Xbox de todo Brasil o quanto eles são importantes para nós, resolvemos pegar a estrada e levar toda a experiência de Xbox para mais de dez cidades diferentes até o fim de 2019”, explica Bruno Motta, gerente de categoria Xbox no Brasil.

A expectativa é de que, além de Curitiba, mais três cidades sejam visitadas pela Xbox Experience, esse ano, e outras seis em 2019. Todas as localidades foram escolhidas levando em conta as comunidades locais de Xbox e os nossos principais parceiros locais que acreditam no potencial dos games em unir as pessoas e ofereceram investimentos, estrutura e suporte.

“Sabemos que 75,5% da população brasileira é jogadora de games e, sem dúvida, Curitiba desponta como um dos grandes centros consumidores da cultura geek. O Palladium sempre procura receber e trazer atrações que proporcionem experiências únicas às pessoas, temos orgulho em oferecer um evento como esse”, afirma Maria Aparecida de Oliveira, gerente de Marketing do Palladium.

O que: Xbox Experience

Onde: Shopping Palladium Curitiba (Avenida Presidente Kennedy, 4121, Curitiba, PR)

Quando: de 5 a 22 de Julho

Ingresso: Gratuito

Tempo de jogo: 02 fichas de 10 minutos