Curitiba recebe a Trekcon, a convenção anual da saga Star Trek

Da Redação Bem Paraná com sites

No dia 18 de agosto acontece a Trekcon, a convenção anual da saga Star Trek, no Memorial de Curitiba. O evento contará com estandes, exposições, exibição de filmes e episódios de seriados, palestras e muito mais. A entrada é franca.



Programação Praça Externa

Atividades que ocorrerão durante todo o evento:

- Standes com exposições de diversos fãs-clubes do univerdo nerd e geek

- Arena de robôs

- ROBOT - Escola de Robótica - LEGO Education - Venha aprender a programar e lutar com os robôs Lego. Para crianças e adultos. Confira aqui a programação da escola de robôs

- Campeonato de xadrez

- Captain's Chair Experience - Tire sua foto na cadeira do capitão da USS Enterprise

Programação Auditório

12:00 – Exibição do episódio In Mirror, Darkly – Parte I – Série Enterprise

13:00 - Exibição do episódio In Mirror, Darkly – Parte II – Série Enterprise

14:00 - Exibição do episódio: MIRROR MIRROR – O Espelho - Série Clássica

15:00 – Palestra – O Universo Espelho Jornada nas Estrelas VS

Palestrante: Lucas Laynes

16:00 – Exibição do episódio Mirror, Mirror - Star Trek - A Série Clássica

​Sinopse: Depois de falhar em persuadir o Conselho Halkan a permitir que a Federação minere cristais de dilítio no planeta, o Capitão James T. Kirk, junto com o Dr. Leonard McCoy, Scotty e Uhura, retornam para Enterprise. Uma inesperada tempestade iônica causa um mal funcionamento do transporte, e o grupo de desembarque é transportado para uma Enterprise não familiar.

​17:00 - Palestra Especial - A Ciência Moderna no Universo da Ficção Científica”.

Na palestra “A Ciência Moderna no Universo da Ficção Científica”, são discutidas as viagens espaciais realizadas por naves reais e naves do universo da ficção científica. São mostrados os tempos necessários e as distâncias a serem vencidas por estas naves em suas missões de exploração dentro do Sistema Solar, dentro da Galáxia e além. No entanto, falar de tempo e distância em viagens realizadas com velocidades próximas ou “acima” da velocidade da luz, pode surpreender nossa compreensão de como o Universo funciona. Estas curiosidades e outras, como o entrelaçamento quântico, são exploradas nesta empolgante jornada pela física moderna e pela ficção científica.

Palestrante: Elton Dias Jr - Professor de Física no Instituto Federal do Paraná – IFPR. Técnico em Mecânica – CEFET-PR. Formado em Física – UFPR. Doutorando em Engenharia Elétrica – Ênfase em Biomédica – UTFPR.

​18:00 – Abertura dos Concursos / Apresentação "Reflexo Sombrio" da Magic: The Cosplay Company

18:05 – Concursos (Cosplay / Costume Style / Costume Kids) - Categoria: Desfile

19:00 – Apresentação Cantora Vanessa Rafaelly - Ópera Klingon

19:30 – Resultado dos Concursos (Cosplay / Costume Style / Costume Kids) e da TrekVenture (Gincana online)

20:00 - Encerramento

​** Programação sujeita a alteração sem aviso prévio