Curitiba recebe bienal de novos artistas a partir da próxima terça-feira

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Experimentação e força poético visual foram alguns dos principais pré-requisitos para a curadoria das peças da 2ª Mostra Bienal Caixa de Novos Artistas. A exposição itinerante apresenta 37 obras de 30 artistas provenientes de estados de todas as regiões do país: Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os trabalhos escolhidos contemplam de desenhos a esculturas, passando por fotografias, gravuras, instalações, intervenções, pinturas e vídeo. A exposição em Curitiba abre no dia 28 de agosto e tem visitação de 29 de agosto a 28 de outubro, na Caixa Cultural, na Rua Conselheiro Laurindo, 280.

A veia latente que norteia os trabalhos selecionados pulsa nas narrativas que mostram os artistas como atores sociais. Questões de gênero, raça, identidade, meio ambiente, ética e engajamento por direitos humanos e sociais aparecem como marcos do momento de transformação atual nos trabalhos dos artistas selecionados. “As obras expostas têm um potente diálogo contemporâneo e revelam um panorama das linguagens e propostas de uma emergente geração das artes visuais. Suas narrativas revelam o artista como um ator social crítico, pleno de cidadania, que se expõe e nos projeta para as complexas relações que se dão nas grandes cidades”, explica a curadora Liliana Magalhães.

A 2ª Mostra Bienal Caixa de Novos Artistas tem como principal objetivo dar visibilidade a esses artistas para que divulguem seus trabalhos, se tornem conhecidos e encontrem novas oportunidades em suas áreas. A seleção dos artistas participantes do projeto nesta segunda edição foi feita a partir de um edital de seleção pública e a curadoria da mostra é assinada pela pernambucana Liliana Magalhães. Os critérios para a seleção de obras e artistas passaram pelo resultado entre intenção e realização da obra e diversidade de suporte e linguagens, além da representação da cena contemporânea das cinco regiões brasileiras. A exposição, que já passou por seis capitais brasileiras, chega a Curitiba no dia 28 de agosto.

Serviço

Artes Visuais: 2ª Mostra Bienal Caixa de Novos Artistas

Local: Caixa Cultural Curitiba – Rua Conselheiro Laurindo, 280 – Curitiba – Galeria do Mezanino

Abertura: 28 de agosto (terça-feira)

Visitação: 29 de agosto (quarta) a 28 de outubro de 2018 (domingo).

Horário: terça a sábado, das 10h às 20h; e domingo, das 10h às 19h.

Ingressos: Entrada franca

Classificação etária: Livre para todos os públicos