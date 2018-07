Curitiba recebe dose dupla de Anitta no fim de semana

Da redação

Anitta é um dos principais nomes da música brasileira e indiscutivelmente, é a artista que mais cresce. Em pouquíssimo tempo, firmou carreira no Brasil e agora, decola com carreira internacional. Sinônimo de sucesso, com o seu funk, a brasileira quebrou barreiras e levou o gênero para diversos países. A artista desembarca em Curitiba, em meio a turnê internacional, para dois shows com realização da produtora Like Entretenimento. Amanhã, participa da festa Live Rio na Live Curitiba (Rua Itajubá, 143) e no domingo, 29, sobe ao palco do Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza) com o Show das Poderosinhas, apresentação destinada ao público infantil.

O Show das Poderosinhas conta com surpresas que vão desde o figurino especial de Anitta e dos bailarinos até o cenário bem colorido, que ajuda a construir um universo lúdico no palco. No repertório, o fãs conferem os maiores sucessos da carreira da cantora, como ‘Bang’, ‘Sim ou Não’, ‘Essa Mina é Louca’ e ‘Paradinha’, além de hits de artistas internacionais, como Ariana Grande, Taylor Swift e Katy Perry.

Já na festa Live Rio, Anitta apresenta um show mais quente com os principais hits da carreira. A cantora que coleciona sucessos traz no repertório músicas como ‘Vai Malandra’, ‘Sua Cara’, ‘Downtown’, ‘Indecente’, entre outras.

Sobre Anitta

Em 2013, Anitta firmou seu nome no cenário musical ao lançar ‘Show das Poderosas’. Essa música e o seu clipe venceram as categorias ‘Música Chiclete’ e ‘Melhor Clipe’, respectivamente, do Prêmio Multishow de Música Brasileira 2013 No mesmo ano, a cantora e compositora foi eleita ‘Cantora Revelação’ pelo iTunes e pelos críticos da APCA (Associação Paulista de Críticos de Arte). Virou um fenômeno nacional e alcançou o topo das paradas de sucesso das rádios, mantendo os primeiros lugares de todas as rádios do Brasil nos lançamentos de seus singles. A revista americana Forbes comparou Anitta com a Shakira por conta do ‘World Music Appeal’ (apelo musical mundial) e afirmou que a cantora tinha potencial para ser uma superstar global.

Em 2015, Anitta também levou para casa os prêmios de ‘Melhor Artista Latina’ no Europe Music Awards (EMA) e ‘Melhor Cantora’ pelo Prêmio Jovem Brasileiro e pelo Melhores do Ano 2015, do programa Domingão do Faustão. Além disso, foi a artista feminina mais ouvida do ano no Spotify e eleita a mulher mais sexy do mundo pela revista VIP.

Em setembro, Anitta lançou um projeto inédito no Brasil: ‘CheckMate’, no qual prometeu lançar uma música e clipe exclusivo por mês. Foram ao todo quatro novas canções e vídeos até dezembro de 2017. ‘Will I See You’, cantada totalmente em inglês, do produtor americano Poo Bear, foi o primeiro lançamento dessa fase musical de Anitta. Ainda no mesmo idioma, em outubro, foi a vez de ‘Is That For Me’, com o DJ sueco Alesso. Com o cantor colombiano J.Balvin lançou em novembro ‘Downtown’. Para finalizar o projeto, a artista voltou às origens que a tornou conhecida e trouxe o funk ‘Vai Malandra’, com participações de MC Zaac e Maejor ft. Tropkillaz e DJ Yuri.

Os números alcançados comprovam o sucesso do ‘CheckMate’. ‘Downtown’ e ‘Vai Malandra’ entraram para o ‘Top 50 Global’, chart do Spotify que mostra as músicas mais tocadas do mundo. No Youtube, ‘Vai Malandra’ bateu recordes de visualização e foi o clipe brasileiro mais assistido em 24 horas.

Hoje Anitta tem mais de 9 milhões de seguidores em seu canal no YouTube e seus vídeos acumulam mais 2,6 bilhões de views. Além disso, foi a primeira artista nacional com perfil verificado no Snapchat. No Instagram já acumula mais de 28,7 milhões de seguidores, tornando-se a mulher brasileira mais seguida na rede social. No Facebook totaliza 13,6 milhões de curtidas e tem mais de 7 milhões de seguidores no Twitter.

Serviço

Anitta – Live Rio

Quando: 28 de julho – Sábado, às 21 horas

Onde: Live Curitiba (Rua Itajubá, 143, Portão, Curitiba/PR)

Quanto: Pista Premium, Pista, Área VIP e Camarotes. Os preços dos ingressos individuais variam de R$ 40 (meia-entrada) a R$ 200 (inteira), de acordo com o lote vigente, setor e modalidade. Venda Online: bit.ly/Anittashowlive

Classificação Etária: 16 anos - Acompanhado de maior de idade responsável

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/1637348513007392/

Realização: Like Entretenimento

Show das Poderosinhas

Quanto: 29 de julho – Domingo, às 16 hoas

Onde: Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza)

Quanto: s preços variam de R$ 70 (meia-entrada) a R$ 440 (inteira) de acordo com o setor e modalidade escolhida.Venda Online: http://bit.ly/showdaspoderosinhas

Classificação Etária: Livre

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/574938519512839/

Realização: Like Entretenimento