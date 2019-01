Curitiba recebe exposição de carros antigos e especiais em fevereiro

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Uma viagem ao passado. É nesse clima que chega à capital paranaense a 2ª edição da Old & Low Car Curitiba, entre os dias 15 a 17 de fevereiro, no pavilhão de feiras do Parque Barigui. O evento reunirá no mesmo local a exposição de carros antigos, hot rods, muscle cars, lowriders, performance, customs e tunning, além de produtos, serviços, feirão de vendas de seminovos, cursos e muito mais.

Será um ponto de encontro para os apreciadores e apaixonados por carros, clubes e colecionadores. Em paralelo, acontece a exposição do maior acervo pessoal do grande ídolo do automobilismo brasileiro, Ayrton Senna, e também de itens colecionáveis inéditos da famosa saga de filmes Star Wars.

A Old & Low Car Curitiba reunirá cerca de 50 empresas expositoras, que estarão oferecendo aos visitantes preços especiais de produtos e serviços de segmentos como: artigos para colecionadores, fabricantes de peças, lataria, pintura, autopeças, comércio de rodas, pneus, barbearia, tattoo, roupas e outros. O evento é voltado para toda a família e também contará com Espaço Kids, Espaço Beleza Mulher e uma gastronomia diferenciada para melhor atender ao público.

O evento terá cerca de 140 carros selecionados, alguns que jamais foram vistos em outros eventos. Destaque para o Impala 61, branco, raro no Brasil, sendo único no país pelo ano. Durante a feira também serão lançados carros hot rods, que são da cultura americana pós-segunda guerra, sendo que Curitiba é considerada a capital nacional dessa cultura.