Curitiba recebe o CarnaVibe 2019, o maior pré-carnaval eletrônico do Brasil

Redação Bem Paraná com assessoria

A cidade de Curitiba é conhecida tanto por ser um dos principais polos nacionais de música eletrônica, como por contar com a maior programação de estilos alternativos no Carnaval. Unindo essas duas características surgiu o Carnavibe, o pré-carnaval eletrônico da capital paranaense, que reúne alguns dos principais DJs do país para um dia de muita música e diversão.

A edição de 2019 já está confirmada para o dia 23 de fevereiro, a partir das 14 horas, na Usina 5, um dos principais espaços de eventos multiculturais da capital paranaense. Assim como no ano anterior o evento apostará no formato festival, dividindo suas mais de 20 atrações em três pistas, cada uma com uma história musical diferente, contada por grandes artistas como Gabe, Chemical Surf, Gabriel Boni, Victor Ruiz, Any Mello, Eli Iwasa, Renato Ratier, entre outros.

A realização do Carnavibe é do Club Vibe, com produção da T2 Eventos e da Planeta Brasil. Os ingressos estão disponíveis pela Eventim (www.eventim.com.br), na Amplitur (Rua Padre Leonardo, 440, Portão), na Usina 5 (R. Orestes Camilli, 186, Prado Velho), no Porks (Av. Vicente Machado, 642, Batel e R. Mal. Hermes, 1092, Centro Cívico) e no Bar Quermesse (R. Carlos Pioli, 479, Bom Retiro). Em breve novos pontos-de-venda serão divulgados.

Confira os artistas confirmados, por pista:



PISTA 1 ▸▸ Chemical Surf, Dashdot, Fancy Inc, Gabe, Gabriel Boni, Gustavo Mota, Puka, Victor Lou

PISTA 2 ▸▸ Albuquerque, Alex Stein, Aninha, Any Mello, Ella Whatt, DJ Murphy, TouchTalk, Victor Ruiz

PISTA 3 ▸▸ Bernardo Ziembik, BLANCAh, Eli Iwasa, Gromma, Kultra, Renato Ratier, RHR

Serviço:

Carnavibe – o maior Carnaval eletrônico do Brasil

Data: 23 de fevereiro

Horário: 12h – abertura dos portões

Início das apresentações: 14h

Local: Usina 5 (Rua Constantino Bordignon, 5 – Prado Velho)

Classificação: 18 anos

Ingressos: A partir de R$30 (meia-entrada)

*Verifique as políticas de descontos e o lote.

Venda online pela Eventim Ingressos - https://www.eventim.com.br/carnavibe