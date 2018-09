Curitiba reduz mortes nas ruas, mas casos de motociclistas preocupam

Da Redação Bem Paraná

Dez blitze educativas foram realizadas ontem em Curitiba, no encerramento da Semana Nacional de Trãnsito. As ações abordaram cerca de cinco mil motoristas, pilotos e pedestres, sobre a segurança no trânsito. Segundo o comandante do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), tenente-coronel Naassom Polak, a Capital reduziu seus índices. “O comparativo de janeiro a agosto deste ano com o mesmo período do ano passado mostra que tivemos uma redução de 10,50% de feridos, de 14,65% de acidentes e 17,95% nas mortes”, explica.

Porém, uma categoria do trânsito ainda preocupa, e muito. “Em Curitiba, dos 36 óbitos que registramos desde o início do ano até o último dia 23, 47% foram de motociclistas, ou seja, 15 motociclistas morreram no local e dois passageiros de motos morreram no local”, disse o coronel.

Por causa desse dado, ontem, em uma da blitze educativas, realizada na Rua João Negrão com a Rua Baltazar Carrasco dos Reis, no Prado Velho, foi realizada uma simulação de atendimento a um acidente de trânsito envolvendo um motociclista. “Diante disso, colocamos uma moto na simulação para que o motociclista, ao passar pela blitz, se conscientize de praticar a direção defensiva quando estiver deslocando com esse tipo de veículo”, complementou o coronel.

Desde a semana passada o BPTran realizou exposição de materiais e viaturas na Boca Maldita, bem como ações de combate a embriaguez ao volante em vias da cidade e em bares da Capital em parceria com outros órgãos de trânsito.

Prefeitura faz ação em cruzamentos com mais atropelamentos

Os pedestres também foram o foco das atividades da Semana Nacional do Trânsito 2018, ontem. Dez pontos estratégicos da cidade receberam abordagens educativas feitas por integrantes do Grupo Trânsito Seguro, do qual a Superintendência de Trânsito (Setran) faz parte.

Os pontos foram definidos com base em registros de atropelamentos e cruzamentos com alto número de passagem de pessoas. São eles: Maurício Fruet (próximo ao Capão da Imbuia); Mateus Leme, 1.016; Victor Ferreira do Amaral com Engenheiro Antônio B. Ribas; Francisco Raittani (próximo ao Pinheirinho); Nossa Senhora da Luz (próximo a Fagundes Varella); Comendador Franco (próximo ao Eco Parque); Desembargador Westphalen, 2.649; João Negrão com Baltazar Carrasco dos Reis; Mario Tourinho, 978 e Linha Verde (em frente à sede da PRF).

“A intenção é reforçar a importância de atravessar na faixa de pedestres”, orientou a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

Coração

No dia 29 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Coração. Para orientar a população sobre essa assunto, acontece na sexta-feira, uma ação especial na Boca Maldita, das 9 às 14 horas, promovida pela Sociedade Paranaense de Cardiologia (SPC). Quem passar pelo local poderá fazer aferição da pressão arterial, teste de glicemia (para verificar diabetes) e orientações gerais sobre as doenças cardíacas e receber dicas e informações dos cardiologistas. Mais de 30% dos óbitos registrados no Brasil são devido a doenças cardiovasculares.