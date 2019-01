Redação Bem Paraná

A Defesa Civil de Curitiba registrou dois pontos de alagamento após a chuva na noite desta terça-feira (8): no São Braz (Rua Ney Romano, próximo ao número 68, e no Centro (Rua Alberto Antoniacomi, próximo do número 69).

Houve, também, um destelhamento de residência no Pilarzinho (Rua Hostilio Araújo, 183).

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente ainda está verificando cinco solicitações para retirada de galhos e árvores em via pública: duas no São Braz, uma no Pilarzinho, uma no Agua Verde e uma no Butiatuvinha.

As equipes das Administrações Regionais, da Secretaria do Meio Ambiente e da Secretaria da Defesa Social e Trânsito trabalham nos atendimentos.

A Defesa Civil registra as ocorrências que chegam ao município pelo telefone de emergência 199 e, também, pelo 156 (Central de Atendimento ao Cidadão) e pelo 153 (Centro de Operações da Defesa Social - Guarda Municipal).

Outras situações decorrentes de chuvas ou temporais podem ser atendidas pelo Corpo de Bombeiros e pela Copel.