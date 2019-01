Curitiba sedia o maior evento de vestuário e calçados do Sul do País

Redação Bem Paraná

Entre os dias 20 e 23 de janeiro Curitiba recebe uma das maiores feiras de vestuário do país, a Calcemoda, que promete movimentar mais de R$ 3 milhões nos três dias. O evento antecipa as novidades em calçados, roupas e acessórios de mais de 150 marcas de renome nacional e mundial, como Crocs, Umbro, Red Nose, Beira Rio, Picadilly, entre outras de peso, que estarão em stands no Centro de Eventos da FIEP com as coleções de outono-inverno.

“A Calcemoda é um dos eventos mais importantes do calendário das grandes marcas no Sul do Brasil e esperamos mais de duas mil pessoas circulando pela FIEP. Focamos no business to bussiness e estamos otimistas com esta edição”, conta Aurélio Krauser, presidente da Associação dos Representantes Comerciais de Calçados, Acessórios e Artigos Esportivos do Paraná (Arcae/PR), entidade responsável pela feira.

A Calcemoda é realizada em duas edições anuais, em janeiro e julho, focadas nas tendências das estações subsequentes. Direcionada ao varejo, a feira possibilita ao lojista montar todo o seu estoque multimarcas num mesmo local e data, sem necessidade de deslocamento de cada representante, com uma estrutura toda focada nos negócios.

“A Calcemoda otimiza o tempo dos lojistas, que sem a feira levariam quase dois meses de trabalho com os representantes. A feira é também uma estratégia comercial de ganho de tempo e qualidade de vida, tanto para o varejista quanto para os vendedores de cada marca”, detalha Marisa Mendes, produtora do evento.Entre as comodidades também estão o estacionamento gratuito, transfer no estacionamento, restaurante no local, ambiente climatizado e wi-fi.