Curitiba Show Car reúne adrenalina e solidariedade

Da Redação Bem Paraná

Uma série de atrações exclusivas para os amantes de carros e apaixonados por motores acontecerá na 8ª edição do Curitiba Show Car, nos dias 10 e 11 de novembro no Estádio do Pinheirão. No dia 10, tem o Hot Lap, um mega circuito para carros de rua competirem a volta mais rápida, em local com segurança e estrutura.

Ainda no sábado haverá o desafio Burnout, uma modalidade muito comum nos Estados Unidos, trazida para este evento. Exposição dos carros antigos e modificados, eleição da Miss Show Car, competição de carros rebaixados, eleição do carrinho de bebê (criança) mais top e modificado do evento, espaço kids gratuito para as crianças brincarem o dia inteiro, mega praça de alimentação, lojas e expositores com muitas novidades e produtos.

Além de toda esta programação, o público, pilotos e expositores também estarão ajudando o próximo, com a arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão repassados ao Provopar Estadual.