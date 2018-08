Curitiba tem agenda cheia de shows internacionais no segundo semestre. Veja quais

Da redação

O segundo semestre promete em Curitiba quando o assunto são shows internacionais. Há pelo menos quatro gandes shows confirmados e para todas as feixa etárias, do pop ao rock. A agenda abre com Thirty Seconds to Mars, depois vem o Festival Z com Camila Cabelo, seguido do Solid Rock, com Alice in Chains e Judas Priest, e, por fim, o mestre Roger Waters, ex-Pink Floyd. A boa notícia é que há ingressos para todos os shows.

Após cinco anos de seu último trabalho, ‘Love, Lust, Faith and Dream’, o grupo norte-americano Thirty Seconds to Mars apresentou ao público ‘America’, seu quinto disco de estúdio, em abril deste ano. Mesmo antes de seu lançamento oficial, o álbum figurou no topo das paradas com o single ‘Walk On Water’, que ficou durante cinco semanas em primeiro lugar do Billboard’s Rock Airplay Chart e por quatro semanas em primeiro lugar no Mediabase Alternative Chart. Junto ao lançamento, a banda também confirmou uma extensa agenda de shows para divulgar o novo trabalho.

A ‘The Monolith Tour’ teve início em março pela Europa e segue para a América do Norte antes de desembarcar no Brasil. Em Curitiba, o show será em 30 de setembro (domingo) em Curitiba (Teatro Positivo). Thirty Seconds to Mars, é uma banda de Los Angeles formada por Jared Leto e Shannon Leto. Seu álbum de estreia, ‘30 Seconds to Mars’, foi lançado em 2002 e continua sendo cultuado. Porém, alcançaram sucesso mundial com o lançamento de seu segundo álbum, ‘A Beautiful Lie’ (2005), que vendeu mais de 5 milhões de cópias e foi seguido do disco ‘This Is War’, de 2009.

O Z Festival, principal festival voltado para o público jovem no país, retorna em outubro ao Brasil, depois de reunir cerca de 120 mil pessoas em edições passadas. Este ano, o evento acontecerá em quatro cidades, tendo como principal headliner a cantora norte-americana/cubana Camila Cabello com sua nova turnê internacional, ‘Never Be the Same World Tour’.

Em sua sexta edição, o Z Festival acontecerá em Porto Alegre, no dia 11 de outubro, no Beira Rio; em Uberlândia, no dia 13 de outubro, no Estádio Sabiá; em São Paulo, no dia 14 de outubro, no Allianz Parque; e em Curitiba, dia 16 de outubro, na Pedreira Paulo Leminski. Entre as atrações que se revezarão nas quatro cidades estão o duo Anavitória, a cantora Iza, a mais famosa girl band do país, o Rouge, o coletivo carioca 1Kilo, o cantor Vitor Kley, o funkeiro MC WM, a banda de reggae Big Up, a banda Sr. Banana e algumas das mais novas revelações da cena eletrônica nacional: Zeeba, Cat Dealers, Make U Sweat, Kvsh, as DJs Thascya, Sabrina Bastos e Bárbara Labres.

No dia 26 de outubro quem aterrisa por aqui é Roger Waters, que retorna à América do Sul em 2018 com uma nova turnê, Roger Waters - Us + Them, que combina clássicos do Pink Floyd e novas canções de seu trabalho solo.A turnê apresenta os destaques do trabalho inovador de Waters com músicas dos melhores álbuns do Pink Floyd. Entre elas: Wish You Were Here, The Wall, Animals e Dark Side of The Moon. Músicas do seu mais recente álbum aclamado pela crítica, ‘Is This the Life We Really Want?’, também farão parte dos shows. “Os shows serão uma mistura de coisas da minha longa carreira. Coisas dos meus anos com o Pink Floyd e também algumas coisas novas.

Provavelmente, 80% serão de materiais antigos e 20% de materiais novos, mas tudo será conectado por um tema geral. Será um show legal, eu prometo! Será espetacular como todos os meus shows foram”, afirma o brilhante músico.As lendárias apresentações ao vivo de Roger Waters são conhecidas como experiências sensoriais imersivas, com produção audiovisual de alta qualidade e um som de tirar o fôlego. Este novo passeio pelo Brasil promete não ser uma exceção. Após meses de planejamento meticuloso e técnicas visionárias, ele irá inspirar multidões com sua entrega poderosa para impressionar o público com uma verdadeira jornada musical.

O projeto Solid Rock, que trouxe em edições anteriores bandas como Deep Purple, prepara atração dupla para o final do ano: Judas Priest e Alice in Chains. Os dois grupos se apresentam em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, no dia 8 de novembro. O espetáculo também passará por São Paulo (10) e Rio de Janeiro (11). Já Belo Horizonte (14), conta com Judas e a banda Black Star Riders. Os ingressos estão à venda na bilheteria da FNAC, no Park Shopping Barigui, na Pedreira e no site Tickets For Fun.

SERVIÇO

Thirty Seconds to Mars pela primeira vez em Curitiba

Data: 30 de setembro de 2018 (domingo)

Local: Teatro Positivo (R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 - Campo Comprido, Curitiba/PR)

Classificação etária: 14 anos. Menores de 14 anos somente acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

Quanto: R$ 190 a R$ 980,00

Ingressos em: httpp://www.diskingressos.com.br ou quiosques nos Shoppings Mueller, Palladium e Estação

Produção e Realização: RW 7 Production & Entertainment e Move Concerts Brasil

Informações: http://facebook.com/Rw7ProductionEntertainment

Z Festival Curitiba 2018

Data: 16 de Outubro - Pedreira Paulo Leminski (Parque das Pedreiras – Rua João Gava, 970, Abranches, Curitiba/PR) - Abertura portões: 13h00 | Horário de Início: 14h50

Line-up: Camila Cabello, Anavitória, 1Kilo, Cat Dealers, Vitor Kley, Zeeba, Make U Sweat e Sr. Banana

Ingressos à venda em: www.livepass.com.br ou na bilheteria oficial do Shopping Crystal Piso L3 em Curitiba

Quanto: de R$ 150 a R$ 900 na www.livepass.com.br

Produção e Realização: RW 7 Production & Entertainment e Move Concerts Brasil

Informações: www.livepass.com.br ou http://www.facebook.com/Rw7ProductionEntertainment

Roger Waters

Data: 27 de outubro de 2018 (Sábado)

Abertura dos Portões: 17h

Apresentação: 21h30

Local: Estádio Couto Pereira - R. Ubaldino do Amaral, 37 - Alto da Glória, Curitiba - PR

Capacidade: 41.480 pessoas

Ingressos: de R$ 110 a R$ 720 à venda na /www.ticketsforfun.com.br

Classificação etária: De 10 a 15 anos permitida a entrada acompanhado de responsável. A partir dos 16 anos é permitida a entrada desacompanhada.

Solid Rock - Judas Priest e Alice in Chains

Onde: Pedreira Paulo Leminski

Quando: 08/11

Horário: a definir

Ingressos: Pista - R$320,00 (inteira) e R$ 160,00 (meia-entrada)

Pista Premium - R$600,00 (inteira) e R$300,00 (meia-entrada)

Camarote - R$650,00 (inteira) e R$325,00 (meia-entrada)