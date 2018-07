Curitiba tem encontro de dálmatas neste domingo

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Ativos, brincalhões e famosos por suas pintas - e também por serem estrelas de uma animação clássica da Disney -, os dálmatas são cães fortes, de grande porte e que fazem muito sucesso com as famílias. Para celebrar essa raça, que também é inteligente e dócil, o pet center HiperZoo promove neste domingo (29), a partir do meio dia, um encontro especial para reunir os tutores e amantes desses grandalhões. Também estarão disponíveis comidas típicas julinas (com distribuição de petiscos exclusivos para os pets), food trucks e o evento ainda vai contar com um desfile canino. “Os encontros têm sido um sucesso exatamente por reunir pessoas apaixonadas por seus cães e pelas particularidades de cada raça. Além disso, as atrações fazem com que toda a família possa ter uma tarde agradável com seus pets”, comenta a sócia-proprietária do HiperZoo, Patrícia Maeoka.

No sábado (28), é dia de participar do aulão de adestramento, ministrado por Rafael Wisneski, da Meu Cão Companheiro. O tema da vez são os comandos básicos “senta, deita e fica”, com início às 10h. Para participar, é necessário apresentar um cupom fiscal de compras realizadas no HiperZoo contendo ao menos um produto das marcas parceiras Purina, Kong, Petmais, Virbac ou Ferplast. As vagas são limitadas a 15 clientes por turma.

Responsabilidade animal

Ainda faz parte da programação do sábado uma feira de adoção. A ONG Beco da Esperança estará com dezenas de cães e gatos que estão à procura de um novo lar. Para adotar, o interessado deve ter mais de 21 anos, responder a uma entrevista sobre os motivos de adoção, aceitar receber a visita de um voluntário da ONG e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço para assinar o termo de adoção.

Serviço

Encontro de Dálmatas

Quando: Domingo , 29 de julho, das 12h às 17h

Entrada: gratuita

Aula de adestramento com Rafael Wisneski

Quando: Sábado, 28 de julho, das 10h às 11h – Tema: “Comandos senta, deita e fica”

Vagas: limitadas a 15 clientes com um pet cada

Entrada: apresentação de cupom fiscal do HiperZoo contendo um produto dos parceiros Kong, Virbac, Ferplast, Petmais ou Purina.

Feirinha de adoção com Beco da Esperança

Quando: Sábado, 28 de julho, das 11h às 17h

Entrada: gratuita

HiperZoo - Rua Desembargador Westphalen, 3.448 – Curitiba