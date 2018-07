Curitiba tem revoada de pipas na última semana de férias da rede municipal

SMCS

As pipas vão colorir novamente o céu de Curitiba em mais uma edição dos Jogos do Piá da Prefeitura. A revoada de pipas desta vez será no Parque Yberê, no bairro Campo de Santana, no sábado (28/7). Pais e filhos vão poder aprender a fazer o brinquedo e depois soltá-lo no parque. As atividades gratuitas começam às 11h e vão até as 16h.

No domingo (29/7) será a vez do pingue-pongue (tênis de mesa) nos Jogos do Piá. O Memorial de Curitiba, no São Francisco, será o palco das partidas, das 13h às 15h.

Nos dois eventos dos Jogos do Piá não precisam ser feitas inscrições, basta chegar aos locais e participar.

Pipas

Todo o material para a confecção das pipas será cedido pela Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), que coordena os Jogos do Piá. Instrutores vão ensinar as crianças e os pais a fazer os brinquedos.

Como é uma atividade aberta, em caso de chuvas a revoada de pipas será adiada. Pelo Facebook da Smelj (www.facebook.com/SMELJPMC/) será possível acompanhar as informações sobre o evento.

A primeira edição da revoada das pipas foi no Parque Bacacheri, em junho, e reuniu várias famílias. “É uma atividade muito legal, os pais fazem as pipas com os filhos. Às vezes os adultos ficam até mais animados que as crianças, eles lembram da infância”, explicou o professor Paulo Ribeiro, da Smelj, coordenador da atividade dentro dos Jogos do Piá. “Com qualquer idade se pode fazer e soltar pipas”, definiu Ribeiro.

No sábado, além das pipas, outros esportes que integram os Jogos do Piá vão estar disponíveis no Parque Yberê. Haverá carrinhos de rolimã adaptados com corda para os pais puxarem os filhos, pião, bolinha de gude, jogos de tabuleiro, pingue-pongue, pintura para crianças, xadrez gigante, golzinho (minitraves de futebol) e minivôlei.

Pingue-pongue

No domingo (29/7) os Jogos do Piá chegam ao Memorial de Curitiba com duas mesas de pingue-pongue. As atividades gratuitas serão das 13h às 15h.

No mesmo local, pela manhã, das 10h às 12h, será feita mais uma etapa do festival Dança Curitiba.

Os jogos

Os Jogos do Piá incluem uma série de atividades tradicionais: pipa, carrinho de rolimã, bolinha de gude, betes, futebol de dedo, pião, amarelinha, entre outros jogos tradicionais.

Os jogos serão feitos aos fins de semana até o Dia das Crianças, em outubro, quando um grande festival vai encerrar a programação.

As atividades são abertas e gratuitas, para meninos e meninas. “Piá quer dizer coração, vem do tupi ‘pyã’. Fórmula utilizada pelas mães para chamar seus filhos e filhas", escreveu o prefeito Rafael Greca em seu livro Curitiba - Luz dos Pinhais. "No Sul, o termo é aplicado aos meninos, mas esses jogos são para todos”, completou.

Serviço

Revoada de Pipas

Sábado (28/7), das 11h às 16h

Parque Yberê, Rua General Luiz Carlos Pereira Tourinho, no Campo de Santana.

Pingue-pongue

Domingo (29/7), das 13h às 15h

Memorial de Curitiba, Rua Doutor Claudino dos Santos, 79, São Francisco

Cronograma

Jogos do Piá - Pipa

Parque Yberê – 28/7

Parque Semeador – 11/8

Parque Náutico – 25/8

Parque Passaúna – 29/9

Jogos do Piá - Rolimã

Parque dos Tropeiros – 19/8

Praça Abílio de Abreu – 16/9

Jogos do Piá na Marechal Deodoro

Voleibol – 1/9

Basquetebol – 10/11

Jogos do Piá – Pingue-pongue

Memorial de Curitiba – 29/7

Praça Nossa Senhora da Salete – 19/8

Ruínas do São Francisco – 16/9

Encerramento dos Jogos do Piá no Dia das Crianças, 12 de Outubro, no Parque Barigui