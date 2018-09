Curitiba tem tarde amena nesta terça, mas pode ter chuva forte na quarta

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde desta terça-feira (25) tem clima ameno em Curitiba. A temperatura no começo de tarde estava pouco acima dos 22ºC, apesar do sol aparecer entre poucas nuvens. Esta condição não deve se alterar até o final da tarde e a noite também deve ter marcas agradáveis. Porém, a partir da tarde de quarta-feira (26) as condições atmosféricas devem mudar.

Segundo a previsão do tempo no portal do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), uma frente fria deve provocar chuva em todas as regiões do Estado desde cedo e deve chegar até a Capital durante a tarde, que fica parcialmente nublado e com pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. Essa situação deve entrar pela noite de quarta e seguir o resto da semana.

As temperaturas devem sofrer queda gradativa até o sábado (29), quando a máxima fica abaixo dos 20ºC.