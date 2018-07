Curitiba tem tarde quente nesta segunda-feira. Veja até quando dura o veranico

Da Redação Bem Paraná com sites

A tarde desta segunda-feira (16) em Curitiba é de céu aberto e temperatura alta. Pouco depois das 15h45, os termômetros marcavam 26,6ºC, bem diferente da semana passada, quando as máximas mal passaram dos 15ºc mesmo durante a tarde.

Uma massa de ar quente e seco que predomina sobre o Paraná impede a evolução de frentes frias pelo estado. No interior as temperaturas seguem muito altas, e em algumas regiões na casa dos 30ºC.

Mas este clima de veranico tem data para acabar. Segundo a previsão do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), até a sexta-feira (20) não deve haver mudanças nas condições, mas a partir de sábado (21), pode chover na Capital, e as temperaturas sofrem queda brusca, com variação de 11 a 20 graus ao longo do dia. O fim de semana deve ficar mais gelado e as mínimas podem chegar a 7ºC no domingo.

Com isso, a próxima semana deve ser de temperaturas mais típicas do inverno.