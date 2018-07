Curitiba tem terça-feira nublada mas apenas com chuviscos localizados

Da Redação Bem Paraná com sites

A nebulosidade aumentou entre o Paraná e no interior de São Paulo nesta terça-feira (24) devido à evolução de uma frente fria. No Paraná, durante a madrugada até o início da manhã, foram registrados chuviscos e chuvas leves. O dia amanheceu abafado no Norte. Até o começo da tarde os sistemas telemétricos do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar) não registravam chuvas significativas em nenhuma das regiões paranaenses.

Em Curitiba, a tarde começou com temperatura mais baixa — 14,8ºC e sensação térmica de 13ºC. O céu está nublado na Capital. Na quarta-feira (25) ainda há chance de chuva na região, que não vê água desde o dia 27 de junho.