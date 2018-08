Curitiba terá domingo de frio, tempo nublado e chuviscos

Redação Bem Paraná

Curitiba amanheceu com 12º C de temperatura nesse domingo (dia 5). A previsão é que chegue ao máximo de 17º C – entre o meio-dia e às 14 horas. Até a noite, os termômetros voltam para a casa dos 12º C. A previsão é do site Climatempo.

O tempo deve ficar nublado (sol com muitas nuvens) durante todo o dia. Há a previsão de chuviscos ocasionais.

Chuva mesmo só na segunda-feira (dia 6), com previsão de 11º a 15ºC em Curitiba.

Nas demais regiões do Paraná, a previsão é semelhante, com tempo nublado e temperaturas moderadas. No sul, em União da Vitória, o Simepar prevê oscilação entre 12º C e 14º C neste domingo. No norte, as temperaturas estão mais altas. Em Londrina, por exemplo, varia de 15ºC a 24º C.

“Uma nova massa de ar frio avança pela região Sul do Brasil. Contudo, nesta madrugada e início de manhã o frio mais rigoroso ficou restrito para o setor oeste da região, desde o extremo sudoeste do RS até o extremo sul do PR. Na metade norte do PR, as temperaturas não diminuíram muito por causa da presença da nebulosidade. O menor valor registrado foi em Palmas, 3,5 °C”, explica o meteorologista Reinaldo Olmar Kneib, do Simepar.