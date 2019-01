Curitiba terá mais um binário até do fim do mês, desta vez no Bairro Novo

Redação Bem Paraná com assessoria

O Bairro Novo, em Curitiba, terá um novo binário ainda neste mês. Com isso, as ruas Nova Aurora e Ourizona passarão a ter sentido único para a circulação de veículos entre as ruas Pinhalão e Coronel Joaquim Antônio de Azevedo. O anúncio foi feito pela prefeitura nesta terça-feira, 15, e a data prevista para a implantação do binário é 29 de janeiro.

Nos próximos dias, a Secretaria Municipal de Trânsito (Setran) começará a colocar novas placas de sinalização. De acordo com a administração municipal, o binário deve melhorar o trânsito para os motoristas que passam por algumas das ruas mais movimentadas da região.

Sentido único

O sentido da Rua Nova Aurora será para o bairro Umbará, enquanto a Rua Ourizona levará ao Bairro Alto. As duas ruas são importantes na região, pois fazem a ligação entre os bairros Umbará, Sítio Cercado e Alto Boqueirão.