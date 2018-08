Curitiba teve maior audiência do país no debate da Band

Narley Resende

A maior audiência do país durante o debate entre os candidatos à presidência da República foi registrada em Curitiba na noite dessa quinta-feira (9). De acordo com a medição do Ibope, a transmissão da TV Band na capital paranaense liderou a audiência durante 43 minutos entre as emissoras de sinal aberto, com pico de 12,3 pontos, o maior do horário. Isso representa aproximadamente 370 mil pessoas assistindo ao debate simultaneamente em Curitiba.

Nacionalmente, a Band fechou em terceiro lugar, à frente da Record, durante o debate. Mediado pelo jornalista Ricardo Boechat, o primeiro debate com os presidenciáveis teve 6,2 pontos de média nacional, 8,0 pontos de pico e 11,3% de share (participação no total de televisores ligados). Foi a maior audiência da Band nas noites de quinta-feira em 2018.

Dos 13 candidatos à presidência definidos nas convenções, participaram Jair Bolsonaro (PSL), Geraldo Alckmin (PSDB), Ciro Gomes (PDT), Guilherme Boulos (PSOL) e Cabo Daciolo (PATRI), Marina Silva (Rede), Álvaro Dias (Podemos) e Henrique Meirelles (MDB).

Debate com candidatos ao governo do Paraná será na quarta-feira (16)

A Band Paraná definiu nessa quinta-feira (9) com representantes dos partidos o modelo de funcionamento do primeiro debate na TV entre os candidatos ao governo do estado, que tradicionalmente é realizado pela emissora e será na próxima quinta-feira, 16 de agosto, das 22h até 0h30. Haverá transmissão simultânea na rádio BandNews FM, na TV Tarobá no interior do estado e nas redes sociais da Band.

Foram considerados aptos ao debate pela emissora os candidatos de coligações com pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional, conforme ordena a lei eleitoral. Dos dez candidatos, seis se enquadram e todos confirmaram participação: a governadora Cida Borghetti (PP); o deputado estadual Ratinho Junior (PSD); o deputado federal João Arruda (MDB); o ex-deputado federal Doutor Rosinha (PT); o servidor público Professor Luiz Piva (PSOL); e o advogado e jornalista Ogier Buchi (PSL).

O debate será mediado pelo jornalista Douglas Santucci e terá cinco blocos.