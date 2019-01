Curitiba teve recorde de calor, chuva, granizo e até arco-íris nesta quarta

Redação Bem Paraná

Depois de bater o recorde de temperatura nesta quarta-feira (30) — às 16h30, os termômetros do Simepar marcavam 34,2ºC na Capital, a maior deste verão (iniciado no dia 21 de dezembro de 2018), algumas regiões da cidade registraram tempestade e até arco-íris. As tempestades, segundo o Simepar, foram isoladas e causadas pela rápida elevação da temperatura. Registraram tempestade e arco-íris, os bairros Boqueirão, Hauer, Rebouças, Prado Velho e algumas cidades da região Metropolitana, como Pinhais e Piraquara.

Segundo o Simepar, a quinta-feira (31) também será marcada pela rápida elevação das temperaturas no período diurno. Aquecimento este que proporciona a formação e o desenvolvimento de nuvens entre o fim de tarde e o início de noite, porém ainda de forma muito localizada no Estado. A previsão para quinte em Curitiba é de temperatura máxima de 34 graus também.