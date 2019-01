Curitiba vai ganhar um mega show bar para fãs de rock e motocicletas

Da Redação Bem Paraná com sites

Um novo “show bar”, que vai ser inaugurado em fevereiro em Curitiba, vai trazer o conceito de entretenimento e gastronomia para a capital do Paraná. E será o primeiro de uma nova rede que planeja se expandir pelo Brasil. Com a marca “Tork and Roll”, esta primeira casa vai ter um grande espaço, reunindo shows, bares e praça de alimentação.

O projeto é multifuncional, incluindo a realização de grandes eventos, sempre em torno de temas sobre rock e motocicletas. E os shows serão de bandas nacionais e internacionais. A decoração também é temática, com imagens urbanas, de estradas e graffites. O projeto da primeira casa foi do escritório de arquitetura Dória Lopes Fiuza.

Um dos sócios do empreendimento, Darli Antonio Borin, informa que a nova casa está finalizando a construção no Bairro Rebouças, na região central de Curitiba, com muitas inovações. O local foi projetado para 2500 pessoas. O grupo acredita que o público hoje está procurando espaços compartilhados, com muitas opções, onde pode ter uma maior sensação de escolha, e evitar filas e o pagamento de entradas: “Com a tecnologia e a internet, as pessoas agora querem ter a sensação de estar em vários lugares ao mesmo tempo. E o “Tork and Roll” foi criado para atender a esta nova necessidade”. Borin é administrador de empresas, com passagens pela direção de grandes grupos do Sul do Brasil.

O que provoca mudanças neste mercado, segundo os criadores da casa, é a chegada de novas gerações e modismos. E é isso o que leva aos fechamentos e aberturas seguidas de casas de entretenimento. No momento as casas noturnas deste segmento, estão ficando com espaços menores. E a inovação permanente é o caminho: “Os modelos tradicionais do mercado de entretenimento precisam mudar constantemente, trazendo novidades, para poder acompanhar as tendências das novas gerações. E é por falta desta visão que muitas casas noturnas estão em declínio”, explica Darli Antonio Borin.

A aposta é criar o conceito de um shopping de entretenimento. A entrada não será cobrada, mas sim o consumo. E o couvert artístico vai ser cobrado apenas em shows de grandes bandas nacionais ou internacionais. O “Tork and Roll” vai se apresentar ao mercado como um espaço único, com segurança e qualidade de atendimento, e atrações sempre diferenciadas.

Os shows vão ser de quarta a domingo, em um grande palco. E o som é planejado para animar a área de dança, e de concentração de público, sem que atrapalhe a conversa no resto do ambiente, ou na praça de alimentação. Também haverá apresentações nos horários de “happy hour”, nas quartas e quintas, com jazz e blues jazz, ou country americano.

No bar da praça de alimentação o atendimento será feito por muitos garçons e garçonetes, que também farão coreografias em cima de um balcão, em alguns momentos, no modelo dos bares de rock americanos. Ainda na área de alimentação, as opções serão uma hamburgueria, e pontos de assados de costela de porco, de carne de cordeiro, massas e uma loja de frios.

A área vip, no segundo andar, vai ter 16 camarotes para possibilitar o acompanhamento dos shows com ampla visão, e também, para dar mais conforto durante a apresentação de outros eventos, como lutas de MMA.

Dentro da casa de shows estão sendo instaladas 12 lojas, com acessórios personalizados de motociclismo e rock, tabacaria, tatuagens e outras opções deste setor. Na área de serviços haverá um local de lavagem e higienização de motos à vapor, em um sistema ecológico que utiliza pouca água. Também há um grande espaço liberado no estacionamento para motocicletas. E neste momento está acontecendo ainda a busca por produtos e marcas parceiras, que vão ter espaços de visibilidade e vendas dentro do empreendimento. A previsão é de um público de 30 mil visitantes ao mês.

Os eventos serão sempre em torno dos segmentos principais, como shows de rock, motocicletas e gastronomia. E o encontro de carros antigos. O funcionamento será de quarta a domingo. Nas quartas e quintas, a happy hour com blues jazz começa às 17 horas. Aos sábados e domingos a casa abrirá às 11h30. Nas sextas e sábados o encontro é para a balada. E no domingo o principal evento é o encontro festivo de motos. E para quem quer tomar chope com tranquilidade, a casa vai ter ainda um lounge de espera por táxis, ou carros de aplicativos.