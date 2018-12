Curitiba Vôlei derrota o São Caetano pela Superlliga Feminina

Redação Bem Paraná

O Curitiba Vôlei jogou na sexta-feira à noite em casa contra o São Cristóvão Saúde/São Caetano e conseguiu mais uma vitória na 5ª rodada da Superliga. Com as parciais de 25-21, 20-25, 25-17 e 25-22, o Curitiba Vôlei garantiu mais 3 pontos na tabela, totalizando 10 pontos e deixando o Curitiba Vôlei na quarta posição após os jogos da 5ª rodada.

O próximo jogo acontece nesta quinta-feira (6), às 19h, em Curitiba, contra o SESI Vôlei Bauru no Colégio Positivo Junior. Os ingressos estão à venda pelo DiskIngresso: Inteira - R$ 24,00 e Meia - R$ 12,00, nas lojas física e virtual. A bilheteria do Ginásio no dia dos jogos abre às 16h e o Ginásio às 18h.

Assim como no último ano, participam da competição feminina 12 equipes. Elas se enfrentam em turno e returno e, ao final da fase classificatória, se qualificam para o mata-mata as oito melhores colocadas. As duas últimas na tabela são rebaixadas para a Série B de 2019/20.

O Curitiba Vôlei terá 11 jogos em casa, na Universidade Positivo, e outros 11 na casa dos adversários: Dentil Praia Clube (MG), Sesc-RJ, Minas Tênis Clube (MG), Osasco/Audax (SP), Hinode Barueri (SP), Fluminense (RJ), E.C. Pinheiros (SP), Sesi Vôlei Bauru (SP), São Cristóvão Saúde/São Caetano (SP) e BRB/Brasília Vôlei (DF) e o Vôlei Balneário Camboriú (SC).