Curitiba Vôlei recebe o São Caetano pela Superliga Feminina

Redação Bem Paraná

O Curitiba Vôlei joga nesta sexta-feira (30) contra o São Cristóvão Saúde/São Caetano, pela 5ª rodada do primeiro turno da Superliga de Vôlei Feminino. O jogo começa às 20 horas, no ginásio da Universidade Positivo, casa do Curitiba Vôlei.

É a terceira partida seguida que o Curitiba Vôlei disputa em casa. Nas outras, o time derrotou o Camboriú (SC) e o BRB/Brasília (DF). Antes, a equipe paranaense havia perdido duas partidas fora de casa. Com isso, aparece em 6º lugar na tabela de classificação, com 7 pontos.

“A meta da semana é trabalhar e estudar a Equipe de São Caetano pra fechar a semana”, diz o técnico do Curitiba Vôlei Clésio de Marins Prado. “Nenhum jogo será fácil, as equipes estão muito preparadas e cada passo dado é um degrau a mais nesta caminhada longa que temos pela frente”.

O Curitiba Vôlei disputa a Superliga Feminina pela primeira vez, depois de ter conquistado a Superliga B na última temporada. Do elenco campeão da Superliga B, continuam no time a central Valeskinha (medalhista olímpica), a líbero Ana Eliza Caetano de Camargo (Aninha), a oposta Aline Aparecida Siqueira (Wime), e a central Vivi Góes.

Os ingressos estão à venda pelo DiskIngresso: Inteira - R$ 24,00 e Meia - R$ 12,00, nas lojas física e virtual. Para os jogos em casa, o estacionamento da UP será com valor fechado de R$ 5,00 o período.