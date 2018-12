Curitiba Vôlei vence o Fluminense e assume a vice-liderança da Superliga feminina

Da Redação Bem Paraná com assessoria

O Curitiba Vôlei venceu o Fluminense F.C. em casa, durante um emocionante jogo na SuperligaCimed 2018/2019. Na noite desta sexta-feira, dia 14, o time paranaense venceu o Fluminense F.C. por 3 sets a 0, em Curitiba, com as parciais de 25x 21, 25x14 e 34x32. Um jogo em que o terceiro set foi o mais disputado da partida e que o Curitiba Vôlei conseguiu virar o placar mantendo a calma e maturidade no jogo.

Nesta 8ª rodada o Curitiba Vôlei aparece na vice-liderança da tabela com 16 pontos, antes dos jogos da tarde e noite deste sábado (15). A líbero Aninha, do Curitiba Vôlei, foi novamente eleita a melhor jogadora na partida, mas deu o troféu por reconhecimento e parceria a jogadora Talia. "Foi um jogo duro em que tivemos que buscar e reverter o placar do terceiro set com muita garra. E isso só se deu graças à maturidade. Sabemos a importância de cada menina que estava em quadra ou que de alguma maneira estava ali pelo time, torcendo e incentivando a equipe. Estamos com os objetivos bem traçados e sabemos das dificuldades da Superliga. Vamos sim curtir essa vitória, mas com os pés no chão. E na sequência iniciar os trabalhos para enfrentar nosso próximo adversário, o Hinode Barueri, na casa dele", fala o técnico do Curitiba Vôlei, Clésio de Marins Prado.

O Curitiba Vôlei volta à quadra na sexta-feira, dia 21 de dezembro, em Barueri, às 19h30, contra o Hinode Barueri no ginásio José Correa.