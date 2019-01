Curitibano de 17 anos lança seu primeiro livro de ficção fantástica histórica

Baseado em lendas de monstros de diferentes culturas (europeia, africana, asiática, americana), o livro ‘Monstros’ faz cada leitor viajar, cada qual a sua maneira, por questões do subconsciente, principalmente morais. Esta ficção fantástica histórica é a primeira publicação de Basílio K. Baran, curitibano de apenas 17 anos.

A história passa majoritariamente na Curitiba contemporânea e acompanha dois personagens. Viaja por fatos e locais históricos brasileiros, como engenhos do século XIX, a sociedade curitibana do início do século XX, e o hospital psiquiátrico de Barbacena (MG), palco do chamado “holocausto brasileiro”.